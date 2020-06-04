تعافى 3 حالات إصابة بكورونا ومغادرتهم مستشفى الصدر ببنى سويف

بنى سويف - أيمن لطفى

أعلن الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، عن تعافى 3 حالات من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ومغادرتها مستشفى الصدر، اليوم الأربعاء، بعد تلقيها العلاج اللازم ضمن بروتوكول وزارة الصحة و المنظمة العالمية بإشراف من الدكتور إفرام ماجد مدير مستشفى الصدر وبرفقته الطاقم الطبى " أطباء، تمريض، صيادله، فنيو معمل، وعمال" .

وأشار وكيل وزارة الصحة بنى سويف، إلى أن جميع الطاقم الطبية العاملة بمستشفيات المحافظة تبذل جهودا ملحوظة فى استقبال المواطنين وإجراء التحاليل والمسحات والأشعة اللازمة، وتقديم العلاج اللازم للحالات المصابة ومتابعتها حتى التعافى والمغادرة إلى منازلهم.

من جانبه هنأ الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف المتعافين من الفيروس من أبناء المحافظة وكل المصريين، متمنيا لهم دوام الصحة والعافية، وأن يعم الخير على جموع الشعب المصري، وداعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا شعبا وقيادة، وأن نعبر من هذه المحنة أقوياء ومنتصرين ويد واحدة فى مجابهة الأزمات.

وأكد محافظ بنى سويف على أن كافة أجهزة المحافظة لا تدخر جهدا وتبذل كل مافى وسعها لمجابهة تداعيات تلك الأزمة ضمن خطة الدولة الشاملة فى مواجهة الفيروس مشيرا إلى أنه تم الاستعداد بالشكل المطلوب للتعامل مع أية سيناريوهات محتملة، وكل الأجهزة بالمحافظة مستعدة تماما لتنفيذ مهامها ومسئوليتها حتى نعبر الفترة الحالية ونجتاز الأزمة.