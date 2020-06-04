اليوم السابع
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الخميس، 04 يونيو 2020 05:51 م
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تطوير روبوت يأخذ مسحات للكشف عن كورونا في الدنمرك

الخميس، 04 يونيو 2020 05:36 م
تطوير روبوت يأخذ مسحات للكشف عن كورونا في الدنمرك أرشيفية
رويترز

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طور باحثون دنمركيون جهاز روبوت يعمل بشكل آلي تماما ويمكنه أخذ مسحات للكشف عن فيروس كورونا، وذلك حتى لا يتعرض العاملون في مجال الرعاية الصحية إلى خطر العدوى.

ويأمل الباحثون من جامعة الدنمرك الجنوبية وشركة لايف لاين روبوتيكس أن يُستخدم قريبا نموذجهم الذي يحمل اسم "سواب روبوت" أو "روبوت المسحة" لحماية العاملين في مجال الصحة من مهمة إجراء فحوص للمرضى التي تنطوي على خطورة محتملة.

وأوضح تيوسيوس راجيث سافاريموتو البروفسيور في مجال أجهزة الروبوت بجامعة الدنمرك الجنوبية أن المريض حين يظهر بطاقة تحديد الهوية، يجهز الروبوت معدات أخذ العينة ويلتقط المسحة ثم يضع العينة في حاوية جاهزة لإجراء الفحص.

وقال المطورون إن الروبوت، الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، يستخدم كاميرات للوصول إلى الجزء الأيمن من الحلق الذي يأخذ منه المسحة برفق لأنه مبرمج على ذلك.

وذكر سافاريموتو "يتكرر معك هذا الإجراء تحديدا مرارا ومرارا مما يجعل جودة العينات أفضل".

وقال سورين ستيج، الرئيس التنفيذي لشركة لايف لاين روبوتيكس "سيكون هناك طلب عالمي واحتياج عالمي لإجراء مزيد من الفحوص الآلية لحماية وتحصين أولئك الذين يعملون في خط المواجهة".

 


روبوت

فيروس

كورونا

مسحات

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