تسجيل 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى السنغال

دكار (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة السنغالية، اليوم الخميس، تسجيل 89 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وذكرت الوزارة - فى بيان بثته الإذاعة السنغالية - أن إجمالي عدد المصابين منذ ظهور الفيروس فى البلاد يوم 2 مارس الماضى بلغ 4021 حالة، تعافى منهم 2162 شخصًا، وتوفي 45 شخصًا، فيما يواصل 1873 شخصًا علاجهم في المستشفيات.

وأضرم محتجون في دكار - بالسنغال- النار في إطارات سيارات وألقوا الحجارة على قوات الأمن مساء يوم الأربعاء احتجاجا على حظر التجول الليلي المفروض منذ نحو ثلاثة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا.

جاءت الاضطرابات في العاصمة السنغالية بعد احتجاجات مماثلة في مدينة توبا في الليلة السابقة، حيث أشعلت حشود النار في سيارة إسعاف وقذفت قوات الأمن بالحجارة وتعرضت مبان إدارية للنهب.