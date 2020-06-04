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تسجيل 734 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى أفغانستان

الخميس، 04 يونيو 2020 09:40 ص
تسجيل 734 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى أفغانستان أفغانستان
كتب أحمد عرفة

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أعلنت وزارة الصحة الأفغانية تسجيل 734 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية وفقا لمصادر إعلامية، وفى وقت سابق أعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد فى البلاد إلى 17267 حالة، وذكرت قناة "طلوع" الأفغانية، أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس فى جميع أنحاء البلاد بلغ 1522 حالة، فيما بلغ إجمالى عدد الوفيات 294 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضى.


أفغانستان

كورونا

إصابات

فيروس كورونا

كوفيد 19

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