اليوم السابع
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تسجيل 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا فى إسبانيا

الخميس، 04 يونيو 2020 05:40 م
تسجيل 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا فى إسبانيا اسبانيا
كتب أحمد عرفة

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أعلنت السلطات الصحية الإسبانية اليوم الخميس، عن تسجيل 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 27 ألفا و133 حالة، وفقا لخبر عاجل بثه موقع روسيا اليوم.

وفى وقت سابق اعتقلت الشرطة الوطنية في جواداليكس دي لا سييرا ، بالعاصمة الإسبانية ،مدريد، ارهابى ينتمى الى تنظيم داعش الارهابى، فى عملية نسقها مكتب المدعى العام ومحكمة التحقيق رقم 6 فى المحكمة الوطنية، وفقا لصحيفة "الموندو" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه وفقا لمعلومات الشرطة الوطنية فإنه يتم التحقق الآن من هوية الارهابى خاصة بعد الاعتقاد بأنه ينتمى الى الجماعة الارهابية التابعة لداعش فى اسبانيا، والتى تم اعتقالها فى سيوداد ريال، والتى كانت تخطط لهجمات ارهابية فى البلد الاوروبى.

وكان الحرس المدني الإسباني القى القبض على شخص يحمل الجنسية المغربية يشتبه في انتمائه لتنظيم داعش الإرهابي، فى مايو الماضى.

وكشفت التحقيقات أن المشتبه به خرق القيود المفروضة على حركة التنقل التي فرضتها حالة الطوارئ الصحية في إسبانيا " بهدف البحث عن أهداف محتملة " في إطار إجراءات أمنية احترازية جد مهمة .

وأضاف أن الشخص المعتقل " كان يدلي بتصريحات علنية حول ولائه لتنظيم داعش الإرهابي وكراهيته للغرب على شبكات التواصل الاجتماعي، كما كشفت التحقيقات عن أن " صلات المشتبه به بتنظيم داعش تعود لأربع سنوات " مضيفا أن عملية تطرف الشخص المعتقل " كانت قد وصلت إلى مرحلة متقدمة حيث بدأ يتحرك بطريقة واضحة ومقلقة للغاية " خاصة خلال فترة حالة الطوارئ الصحية .

 

 


اسبانيا

إصابات

كورونا

ازمه كورونا

كوفيد 19

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