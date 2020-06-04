رام الله (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ما يرفع حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 640 حالة، وأكدت وزيرة الصحة مي الكيلة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - تسجيل ثلاث إصابات في بلدة برطعة جنوب غرب مدينة جنين، وهم أطفال المواطنة التي أعلن عن إصابتها بالفيروس أمس، وأعمارهم (2 و5 و6 سنوات).