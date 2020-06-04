وأشارت إلى أن الإصابة الرابعة هي لمواطنة (63 عاما) من قطاع غزة، موضحة أنه تم تسجيل حالة تعاف واحدة لمريض من بلدة بيت أولا بمحافظة الخليل، ما يرفع حصيلة حالات التعافي إلى 532 حالة.