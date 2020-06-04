تزامنا مع احتجاجات أمريكا.. فيديو لـ ميجان ميركل تكشف تعرضها للعنصرية

كتب محمد سعودي

تزامنًا مع الاحتجاجات التي شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية وامتدت إلى بريطانيا وغيرها من الدول، تنديدًا بوفاة جورج فلويد ووحشة الشرطة ضد الأمريكيين، واحتجاجات على العنصرية ضد السود، تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لـ ميجان ميركل زوجة الأمير هاري كشفت فيه عن تعرض والدتها للعنصرية خلال مشاركتها في حملة ضد الكراهية عام 2012.

وناقشت ميجان ميركل تجربتها مع العنصرية في حملة ضد العنصرية على الإنترنت خلال عام 2012- أي منذ 8 سنوات – أكدت فيه رفضها للعنصرية، وشاركت تجربتها الخاصة كأمريكية ثنائية العرق، حيث أن والدتها ماركل "سوداء"، في حين أن والدها من ذوي البشرة البيضاء.

وقالت ميجان ميركل في الفيديو: "أعتقد أن الأمر يلقى ملاحظة شخصية حقًا أنا ثنائية العرق، معظم الناس لا يستطيعون معرفة ما مررت به فقد شعرت طوال حياتي وكأنني ذبابة على الحائط".



ميجان ميركل في فيديو من عام 2012

وأضافت :"هكذا فإن بعض الافتراءات التي سمعتها النكات المسيئة أو الأسماء قد أذتني بطريقة قاسية.. منذ بضع سنوات سمعت شخصًا ينادي أمي بكلمة زنجية.. إنني فخورة حقًا بتراثي من كلا الجانبين، وأنا فخورة حقًا بالمكان الذي أتيت وانحدرت منه لكني آمل بحلول الوقت الذي أنجب فيه أطفال أن يكون الناس أكثر انفتاحا".

وأشارت ميجان ميركل في الفيديو إلى أنه عندما نقل جدها الأسرة من كليفلاند إلى لوس أنجلوس كان عليهم استخدام الباب الخلفي كلما توقفوا لتناول الطعام، قالت: "ظننت أنها كانت معزولة حقًا عن تلك الأيام التي مرت وللأسف لم تكن كذلك".

وأوضحت ميجان ميركل في الفيديو الذي التقطته قبل أن تلتقي الأمير هاري وتتزوج منه، أن معظم الناس لا يرونها "كامرأة سوداء أو امرأة ثنائية العرق" ، ويتم التعامل معها بشكل مختلف بسبب ذلك، مضيفة إنها تأمل في أن يولد أطفالها المستقبليون في مجتمع أكثر "انفتاحًا" وقادرًا على رؤية الجمال في "عالم مختلط".



الأمير هاري وزوجته ميجان ميركل



ميجان ووالدتها

على صعيد آخر، تزداد الاحتجاجات الأمريكية سخونة كلما مرت الأيام على مقتل المواطن الأمريكي ذى الأصول الأفريقية جورج فلويد، فيما تتزايد الاعتقالات، حيث اعتقلت الشرطة الأمريكية 9300 شخص منذ بدء الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد، فيما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، نقل نحو 1600 من قوات الجيش إلى منطقة العاصمة واشنطن لدعم السلطات المدنية، وذلك بعد احتجاجات عنيفة فى المدينة أثناء الليل على مدى أيام.

وتشهد المدن الأمريكية، ومن بينها العاصمة واشنطن، احتجاجات واسعة ضد عنف قوات الأمن والعنصرية أشعلها مقتل جورج فلويد، أمريكى من أصول أفريقية، جراء استخدام عناصر شرطة مينيابوليس العنف معه أثناء عملية القبض عليه يوم 25 مايو الماضى.