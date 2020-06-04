تركيا تجرد 3 نواب من مقاعدهم البرلمانية بسبب انتقادهم لحزب أردوغان

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جرد البرلمان التركى 3 من نواب أحزب المعارض من مقاعدهم التشريعية، وذلك على خلفية اتهام نواب المعارضة الحزب الحاكم بالهجوم على الديمقراطية حسبما أفادت قناة العربية الإخبارية اليوم الخميس.

يأتي هذا في وقت ازداد فيه التوتر في البرلمان بسبب مشروع قانون مثير للجدل يمنح حراس الأحياء صلاحيات مماثلة لقوة الشرطة العادية في البلاد.