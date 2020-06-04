ترامب يعلن إفراج إيران عن بحار أمريكى تحتجزه منذ عام 2018

كتب هيثم سلامة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إطلاق سراح البحار الأمريكي مايكل وايت المحتجز لدى إيران منذ 2018، موضحا أنه يتوقع رجوعه إلى منزله في أمريكا قريبا جدا، وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر حسابه بموقع تويتر:" يسعدني أن أعلن أن المخضرم البحري مايكل وايت ، الذي تحتجزه إيران لمدة 683 يومًا ، على متن طائرة سويسرية غادرت المجال الجوي الإيراني للتو، نتوقع أن يعود إلى المنزل مع عائلته في أمريكا قريبًا جدًا ".





وأضاف ترامب:" لن أتوقف عن العمل من أجل إطلاق سراح جميع الأمريكيين المحتجزين كرهائن في الخارج، شكرا لك سويسرا لمساعدتكم العظيمة".

يشار أن إيران أطلقت سراح البحار الأمريكي مايكل وايت المحتجز لديها منذ 2018، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

من جانب آخر ، وجه البيت الأبيض رسالة إلى المحتجين الامريكيين الرافضين لعنصرية الشرطة في التعامل مع جورج فلويد يؤكد لهم أن الرئيس دونالد ترامب يريد تحقيق العدالة ومواجهة العنصرية، وغرد الحساب الرسمي للبيت الأبيض على "تويتر"، قائلا: "الرئيس دونالد ترامب يريد تحقيق العدالة لكل أمريكي عانى من القسوة العنصرية ولكل ضحية لأعمال الشغب. وفي كثير من الأحيان، هؤلاء هم نفس الضحايا. ونحتاج أن ندافع عنهم".