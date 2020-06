ترامب: الديمقراطيون الراديكاليون يتحدثون عن "الدفاع عن الشرطة"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم، إن الموضوع الجديد الذي يتحدث عنه الديمقراطيين الراديكاليين هو "الدفاع عن الشرطة"، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون هناك المزيد من المال من أجل إنفاذ القانون.

The Radical Left Democrats new theme is “Defund the Police”. Remember that when you don’t want Crime, especially against you and your family. This is where Sleepy Joe is being dragged by the socialists. I am the complete opposite, more money for Law Enforcement! #LAWANDORDER