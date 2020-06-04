وحسب البيانات الأولية لـ"جمعية مصنعى وتجار السيارات"، بين يناير ونهاية مايو من هذا العام، بيعت 508 ألف و125 سيارة، مقارنة بأكثر من مليون سيارة في نفس الفترة من عام 2019، تاركة السوق منخفضة أكثر من 51% للسنة حتى الآن.

وبدأت مصانع السيارات فى بريطانيا استئناف الإنتاج بعد التعطل منذ منتصف مارس الماضى، كما بدأ وكلاء السيارات في مباشرة أعمالهم تدريجيا من بداية الشهر الجارى.