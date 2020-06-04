اليوم السابع
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تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 0.2% بختام تعاملات الأسبوع

الخميس، 04 يونيو 2020 03:32 م
تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 0.2% بختام تعاملات الأسبوع بورصة السعودية
كتب هانى الحوتى

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تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.2% خاسراً 14.63 نقطة ليغلق عند مستوى 7207.78 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 4.52% رابحاً 337.46 نقطة ليغلق عند مستوى 7810.76 نقطة، وبلغ حجم التداول 234.2 مليون سهم بقيمة 4.8 مليار ريال.
 
وتراجع 12 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 1.77%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 1.44%، تلاه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.97%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.67%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.62%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.61%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.47%، ثم قطاع السعل الرأسمالية بنسبة 0.38%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.32%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.13%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.05%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.10%، ثم قطاع تجزئة الأغذية نبسبة 1.07%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.78%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.74%.
 
وارتفع 183 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الشرقية للتنمية" بنسبة 5.70%، ثم سهم "بوبا العربية" بنسبة 4.74%، ثم سهم "تشب" بنسبة 4.19%، فيما تراجع 100 سهماً على رأسها سهم "ميدغلف للتأمين" بنسبة 5.33%، ثم سهم " أسمنت ينبع" بنسبة 5.19%، ثم سهم "البابطين" بنسبة 2.44%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 356.3 مليون ريال سعودي.
 
وفي سياق متصل أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية-زين السعودية، عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية، وجاءت أبرز قرارتها وهى:
 
1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2019م.
2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019م.
3. الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019م.
4. الموافقة على تعيين شركة الدكتور محمد العمري وشركاه محاسبون قانونيون (بي دي أو) لمراجعة حسابات الشركة من بين قائمة المراجعين المرشحين وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوية من العام المالي 2020م والربع الأول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابه.
 

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