اليوم السابع
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الخميس، 04 يونيو 2020 12:53 م
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تحويل رحلات العالقين بالخارج المقرر وصولها اليوم وغدا مرسى علم لمطار القاهرة

الخميس، 04 يونيو 2020 12:12 م
تحويل رحلات العالقين بالخارج المقرر وصولها اليوم وغدا مرسى علم لمطار القاهرة مطار مرسى علم - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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قال مصدر بمطار مرسى علم الدولي ، أنه تم تحويل رحلات العالقين التى كان من المقرر أن تصل الى مطار مرسى علم الدولى، من مطارات السعودية والكويت والإمارات، وتقل على متنها عالقين مصريين بالخارج ، تم تحويلها لمطار القاهرة الدولى بعد إلغاء الحجر الصحى بالفنادق للعزل المنزلى .

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع "، أنه يبلغ عدد الرحلات التى كان من المقرر أن تصل اليوم وغدا لمطار مرسى علم، قرابة 6 رحلات، سيتم تحويلها لمطار القاهرة.

وتابع: من المقرر أن يغادر اليوم العائدون من ابو ظبى والذين قضوا فترة الحجر الصحى بفنادق مرسى علم، حيث من المقرر أن يغادروا اليوم على متن رحلتين لمصر للطيران من مرسى علم لمطار القاهرة الدولى .

كان استقبل مطار مرسى علم الدولى ، مساء امس الأربعاء، رحلة طيران استثنائية قادمة من العاصمة الكويت تقل على متنها 165 عالقا مصريا بالكويت، وذلك ضمن الرحلات الاستثنائية التى تقوم بها الشركة الوطنية مصر للطيران لإعادة العالقين بالخارج تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وقال مصدر من مطار مرسى علم الدولى، إن رحلة الكويت التى وصلت اليوم الأربعاء، ضمن عددا كبير من الرحلات التى وصلت من الأراضى الكويتية، لنقل العالقين هناك لمطار مرسى علم الدولى، حيث وصلت من قبل اكثر من 4 رحلات من مطار الكويت لمرسى علم، يقلان على متنهما عدد من العالقين بالكويت، مؤكدًا أنه تم اتخاذ الإجراءات المتبعة معهم كاجراءات احترازية لمواجهة كورونا .

 

 


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