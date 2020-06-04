تحسن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوى بالعزل واستمرار تواجدها بالرعاية

الإسماعيلية - السيد فلاح

قال مصدر طبى، بمستشفى أبو خليفة للعزل الصحى بمحافظة الإسماعيلية، إن الحالة الصحية للفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، تحسنت فى الساعات الأخيرة، وانخفضت درجة حرارتها إلى 37 درجة، كما ارتفعت نسبة الأكسجين فى الدم، واصبحت طبيعية للغاية، كما تحسن الضغط والنبض لديها.

أضاف المصدر الطبى لـ "اليوم السابع"، أن الفنانة رجاء الجداوى، رغم تحسن حالتها ما زالت على "جهاز CPAP"، وفى حالة تطور حالتها إلى الأفضل أكثر من ذلك، سوف تعود لغرفة عادية، وتترك العناية المركزة.

وأكد المصدر الطبى، أن أكثر شيء أثر على الحالة الصحية للفنانة الكبيرة، هو تدهور حالتها النفسية، بسبب الشائعات التى انتشرت كثيرًا على السوشيال ميديا حول وفاتها، وهو مما تسبب فى توترها وزيادة عصبيتها، مشيرًا إلى أن العامل النفسى مهم للغاية فى تطوير الحالة الصحية لمصاب كورونا.

وتتواجد الفنانة القديرة رجاء الجداوى فى العزل الصحى لليوم الحادى العشر، داخل العزل الصحى بمستشفى أبو خليفة، عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد، يوم 27 رمضان الماضى، عقب انتهاء تصوير مسلسل "لعبة النسيان" الذي أذيع في رمضان الماضي، ودخلت العزل ليلة عيد الفطر المبارك.

وصاحب دخول الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، العزل الصحى بالإسماعيلية، شائعات كثيرة كل ساعة على السوشيال ميديا حول وفاتها، وهو ما أزعج أسرتها كثيرًا، بعد دخولها العناية المركزة، فجر أول أمس.

وقالت أميرة حسن مختار، الابنة الوحيدة للفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، فى وقت سابق إن والدتها تعانى من ارتفاع درجة حرارتها منذ دخولها الحجر الصحى بالإسماعيلية، مشيرة إلى أن تستمر مشكلتها الصحية حتى الآن فى درجة الحرارة التي ترتفع ثم تنخفض وهو الأمر الذى يتكرر باستمرار، مطالبة الجمهور بالدعاء بدلا من إطلاق الشائعات.

وأصيبت الفنانة رجاء الجداوى، يوم 27 رمضان، عقب انتهاء تصوير مسلسل "لعبة النسيان" الذي أذيع في رمضان الماضي، بارتفاع فى درجة الحرارة، وأجرت أشعة وتحليل الـ "PCR"، والذى أثبت إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وتم نقلها إلى مستشفى أبو خليفة للعزل الصحى بالإسماعيلية ليلة العيد.

كانت نتيجة أول تحاليل معملية الخاصة برجاء الجداوى، ظهرت الأربعاء الماضى، إيجابية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وهى أول تحليل يتم للفنانة الكبيرة منذ دخلوها الحجر الصحى بالإسماعيلية.

وتزوجت الفنانة القديرة، رجاء الجداوى مطلع السبعينيات، من حسن مختار، مدرب حراس مرمى الإسماعيلى ومنتخب مصر الأسبق، الذى رحل فى 5 مارس 2016، ولديها ابنة وحيدة هى أميرة لا تعمل فى المجال الفنى، ومتزوجة من شاب رجال أعمال "محمد هندى"، مدير إحدى شركات النسيج الشهيرة، كما أن للفنانة الكبيرة حفيدة وحيدة اسمها رضوى.

والفنانة رجاء الجداوى من مواليد 6 سبتمبر 1938، بمحافظة الإسماعيلية، هى ابنة اخت الفنانة والراقصة تحية كاريوكا، وتلقت تعليمها الأول فى مدارس الفرانسيسكان فى القاهرة، ثم عملت فى قسم الترجمة بإحدى الشركات الإعلانية وتم اختيارها لتكون أشهر عارضة أزياء بعد فوزها كملكة جمال القطر المصرى فى عام 1958، وفى نفس الوقت عرفت الطريق إلى الفن.