تجديد حبس عاطل لحيازته 40 طربة حشيش بالإسكندرية

أمر المستشار حسن أباظة، رئيس نيابة برج العرب بالإسكندرية، حبس عاطل 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالاتجار بالمخدرات وحيازته 40 طربه لمخدر الحشيش تزن 4 كيلو، وكان قد تلقى اللواء سامي غنيم، مدير امن الإسكندرية، إخطاراً من ضباط الادارة العامة لمكافحة المخدرات، بورود معلومات سرية بقيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة برج العرب، لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة.
وتوصلت تحريات ضباط مباحث القسم، إلى قيام المتهم بالإتجار فى المواد المخدرة بنطاق دائرة القسم.
وتم عمل كمين للمتهم وألقى القبض عليه وبتفتيشه عثر بحوزته علي 40 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4 كيلو جرام، مبلغ مالى، هاتف محمول، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.
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