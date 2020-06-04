تجديد حبس عاطل لحيازته 40 طربة حشيش بالإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

أمر المستشار حسن أباظة، رئيس نيابة برج العرب بالإسكندرية، حبس عاطل 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالاتجار بالمخدرات وحيازته 40 طربه لمخدر الحشيش تزن 4 كيلو، وكان قد تلقى اللواء سامي غنيم، مدير امن الإسكندرية، إخطاراً من ضباط الادارة العامة لمكافحة المخدرات، بورود معلومات سرية بقيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة برج العرب، لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة.