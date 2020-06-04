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تجديد حبس المتهم بقتل شاب وإلقائه فى النيل أثناء سرقته

الخميس، 04 يونيو 2020 12:53 م
تجديد حبس المتهم بقتل شاب وإلقائه فى النيل أثناء سرقته جثه_ارشيفية
كتب عبد الله محمود

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جدد قاضي المعارضات بمحكمة العباسية، حبس متهم بقتل شاب وإلقائه في النيل لسرقته 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كانت قد صرحت نيابة شمال القاهرة الكلية، برئاسة المستشار عمر طارق مدير نيابة الحوادث بدفن جثة المجني عليه، عقب إعداد تقرير مفصل بسبب الوفاة، وكلفت النيابة باستعجال تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

وتبين من تحقيقات النيابة أن الأجهزة الأمنية عثرت في أغسطس من العام الماضي على جثة شاب وبها آثار خنق، وتبين أنها لشاب في العقد الثاني من العمر، وبالاستماع إلى أقوال والده أقر أنه قدم بلاغًا بتغيب ابنه منذ العام الماضي، وبتتبع هاتف المجني عليه تبين استخدام الأشخاص له. وأضافت التحقيقات أنه تم القبض على المتهم، وأقر بأنه أثناء سرقة المجنى عليه بالإكراه حاول مقاومته فخقنه وألقى بجثته في النيل، واستولى على مبلغ مالي وهاتف محمول. وتم تحرير محضر مرفق للمحضر الأصلى، والعرض على النيابة للتحقيق.


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