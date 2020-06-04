اليوم السابع
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تجديد حبس المتهم بسرقة 2 مليون جنيه من داخل سيارة بمدينة نصر

الخميس، 04 يونيو 2020 11:34 ص
تجديد حبس المتهم بسرقة 2 مليون جنيه من داخل سيارة بمدينة نصر كلابش ـ ارشيفية
كتب ـ كريم صبحى

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قررقاضى المعارضات بمحكمة مدينة نصر، تجديد حبس المتهم  بسرقة 2 مليون و380 ألف جنيه من داخل سيارة مالك شركة صرافة بمدينة نصر، 15 يوما على ذمة التحقيق. وكان قد تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم حسام نصر رئيس مباحث  قسم شرطة مدينة نصر أول مفاده تلقية بلاغا صاحب شركة صرافة كائنة بدائرة القسم بأنه عقب قيامه بركن السيارة ملكه بأحد الشوارع بدائرة القسم وتوجهه للشركة ملكه ، ولدى عودته اكتشف كسر زجاج السيارة وسرقة حقيبة بداخلها مبلغ مالى  2,380,000 جنيه من داخلها .
 
 
ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات أمكن تحديد مرتكب الواقعة (عاطل ، له معلومات مسجلة ، مقيم بالجيزة) وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه.
 
وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الزجاج" بالإشتراك مع (عاطل له معلومات مسجلة "هارب") وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالى (1,700,000 جنيه من متحصلات الواقعة بمسكنه ، كما تم ضبط السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة بمكان إخفائها بمنطقة سكنه.
 
وأضاف بقيامه بتسليم مبلغ مالى (30 ألف جنيه) من متحصلات الواقعة لمالك معرض السيارات المشار إليه "قيمة إيجار السيارة" وعلم الأخير باستخدامه  السيارة فى وقائع سرقة، وأقر بأن باقى المبلغ المالى المستولى عليه بحوزة المتهم الهارب، وبمواجهة مالك المعرض تم بإرشاده ضبط مبلغ مالى (15 ألف جنيه) وإنفاقه باقى المبلغ المالى المتحصل عليه على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب .
 

 

 

 


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