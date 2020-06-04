اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 يونيو 2020 01:45 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تجديد حبس المتهمة بقتل طفلتها فى النزهة

الخميس، 04 يونيو 2020 01:04 م
تجديد حبس المتهمة بقتل طفلتها فى النزهة محكمة، صورة ارشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 قرر قاضى المعارضات بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، تجديد حبس المتهمة بقتل طفلتها، 45 يوما على ذمة التحقيق.

وقالت الأم أمام نيابة النزهة، إنها كانت فى مشاكل دائمة مع طليقها، أثرت على حالتها النفسية، بسبب تهديده لها المستمر بأخذ أبنتها والسفر بها خارج البلاد، مشيرة إلى أنها تزوجت من شخص آخر عقب انفصالها من زوجها الأول، وكانت تعيش معه فى سعادة ولم تشعر الطفلة بأنها مع شخص غريب، وكانت تحبه إلا أن طليقها ظل يهددها بأخذ الطفلة منها. وأضافت المتهمة أنها أصيبت بحالة اكتئاب، وكانت تتعاطى حبوب "الفيل الأزرق" لتدخلها فى غيبوبة مؤقتة لنسيان مشاكلها مع طليقها.

وأشارت إلى أنها فكرت فى الانتحار أكثر من مرة بسبب تهديد طليقها لها بأخذ ابنتها، والسفر بها خارج البلاد، حيث لم تتخيل أن تعيش بدون طفلتها فقررت الانتحار وقتل أبنتها حتى لا يأخذها طليقها منها. وعن يوم الحادث قالت المتهمة، أنها أخذت أقراص مخدرة من الصيدلية التى تعمل بها، وتناولت حبوب "الفيل الأزرق"، ثم قررت قتل طفلتها والانتحار بتناول كمية كبيرة من العقاقير المخدرة، كما وضعت لأبنتها أقراص مخدرة فى العصير، مضيفة أنها دخلت فى غيبوبة ثم استفاقت لتجد أبنتها جثة هامدة، حيث أبلغت الشرطة بالواقعة على أنها حادثة وفاة طبيعية وليس بها شبهة جنائية.

وأردفت المتهمة: عندما أتناول الأقراص المخدرة أتحول لشخصية أخرى، وأفعل أي شىء دون دراية، ولا أدري كيف أقدمت على قتل ابنتي فلذة كبدي، كيف تخلصت من جزء مني بهذه الطريقة، "منه لله طليقي دمر حياتي"، لتأمر نيابة النزهة برئاسة المستشار إسماعيل حفيظ بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيق وتشريح جثة المجنى عليها لبيان سبب الوفاة.

 


اخبار الحوادث

اخبار عاجلة

المتهمة بقتل طفلتها فى النزهة

النزهه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البنك المركزى ينفى إلغاء التعامل بالأوراق النقدية نهائياً بدءاً من يوليو القادم

البنك المركزى ينفى إلغاء التعامل بالأوراق النقدية نهائياً بدءاً من يوليو القادم

التعليم: امتحانات الثانوية العامة فى موعدها ولا صحة لاستبدالها باختبار قدرات

التعليم: امتحانات الثانوية العامة فى موعدها ولا صحة لاستبدالها باختبار قدرات

تعرف على حقيقة صرف أدوية البروتوكول العلاجى لفيروس كورونا بجميع الصيدليات

تعرف على حقيقة صرف أدوية البروتوكول العلاجى لفيروس كورونا بجميع الصيدليات

"الداخلية" : عقوبة عدم ارتداء الكمامة غير مطبقة على قائدى السيارات الخاصة

"الداخلية" : عقوبة عدم ارتداء الكمامة غير مطبقة على قائدى السيارات الخاصة

"الأزهر للفتوى" يحذر من تحديث لعبة "بابچى": يحتوى على ركوع اللاعب لصنم

"الأزهر للفتوى" يحذر من تحديث لعبة "بابچى": يحتوى على ركوع اللاعب لصنم

غدا شبورة وطقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 32 درجة

غدا شبورة وطقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الحجر الصحى بالمطار: الكشف على الرحلة يستغرق 45 دقيقة بعد تطبيق العزل المنزلى

الحجر الصحى بالمطار: الكشف على الرحلة يستغرق 45 دقيقة بعد تطبيق العزل المنزلى

السجون تفرج عن 399 سجين بعفو رئاسي وشرطي

السجون تفرج عن 399 سجين بعفو رئاسي وشرطي

إقامة صلاة الجمعة فى الجامع الأزهر بالأئمة فقط ونقلها عبر التلفزيون

إقامة صلاة الجمعة فى الجامع الأزهر بالأئمة فقط ونقلها عبر التلفزيون

الضرائب: 15 يونيو آخر موعد لتقديم إقرار أبريل لضريبة القيمة المضافة إلكترونيا

الضرائب: 15 يونيو آخر موعد لتقديم إقرار أبريل لضريبة القيمة المضافة إلكترونيا

فيفا ينصف عبد الله السعيد فى قضية نادى المائة

فيفا ينصف عبد الله السعيد فى قضية نادى المائة

شوبير: أحمد فتحى ينتظر نتيجة مسحة ثانية للتأكد من سلبية كورونا

شوبير: أحمد فتحى ينتظر نتيجة مسحة ثانية للتأكد من سلبية كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة