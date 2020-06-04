اليوم السابع
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بيل جيتس: شركات التكنولوجيا أكبر المستفيدين من أزمة فيروس كورونا

الخميس، 04 يونيو 2020 12:19 م
بيل جيتس: شركات التكنولوجيا أكبر المستفيدين من أزمة فيروس كورونا بيل جيتس
كتب محمد عبد العظيم

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قال بيل جيتس، الملياردير الأمريكى، إنه يتوقع أن تكون العوائد الاقتصادية قليلة خلال الفترة المقبلة فى ظل أزمة فيروس كورونا، لافتا إلى أن هناك دولا مثل نيجيريا ولبنان ستتعرض إلى أضرار كبيرة، ولكن الدول الغنية لديها احتياطات سوف تسمح لها برفع مستوى الدين ودعم الشركات وهذا لن ينطبق على كل دول العالم. 

وأضاف خلال حواره مع شبكة "سكاى نيوز"، أن شركات البرمجيات والتكنولوجيا من أكبر المستفدين نحو الحياة الرقمية فى ظل أزمة كورونا، خاصة فى ظل تطوير صناعة العلاج عن بعد والتعليم عن بعد، حيث إن التلاميذ والطلاب والمرضى سوف يدفعون أسعارا أقل ويحصلون على خدمات أكبر. 

وحول مظاهرات الولايات المتحدة، أكد بيل جيتس أن الولايات المتحدة تواجه هذه الاحتجاجات مع تفشى وباء كورونا مشيرا إلى أن أمريكا تعانى من عدم المساواة حيث أنها تؤمن بتكافؤ الفرص ولكنها تخفق فى تحقيق ذلك. 

وتابع قائلا: "فى الولايات المتحدة. نريد أن نكون أفضل ونكون قدوة للعالم ويجب ان نتعامل بوضوح.. يجب التحقيق فى الأحداث المؤسفة والحرص على معاقبة من تصدر عنه.. وباء فيروس كورونا له تأثيرا كبيرا على الأوساط الفقيرة، علينا إيجاد سبل جديدة لمساعدة كل أبناء الولايات المتحدة". 


بيل جيتس

الولايات المتحدة

اخبار امريكا

امريكا

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