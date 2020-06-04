بيل جيتس: تكلفة إنتاج لقاح كورونا تتراوح ما بين 10 إلى 20 مليار دولار

كتب أحمد عرفة

أكد الملياردير الأمريكى بيل جيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت، أن محاولات اكتشاف لقاح لفيروس كورونا ستتكلف مبالغ كبيرة ما بين 10 – 20 مليار دولار، موضحا أن هذا المبلغ سيكون ضرورى لإتاحة هذه اللقاحات للجميع.

وأضاف بيل جيتس، خلال حواره مع قناة سكاى نيوز الإخبارية، أن المبالغ الكبيرة التي سيحتاجها إنتاج لقاح لفيروس كورونا سببها أنه يجب توفير كميات كبيرة من اللقاح لجميع دول العالم، ولا يمكن استثناء أحد من هذا اللقاح.

ولفت الملياردير الأمريكى بيل جيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت، إلى أنه لا يمكن حرمان أى أحد من اللقاح بسبب الفقر وبالتالي لابد من إنتاجه بكميات ضخمة.