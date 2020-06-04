بورصة دبى تتجاوز مستوى 2000 نقطة بالمستهل وسط صعود قطاعات قيادية

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.89% رابحاً 17.92 نقطة ليصل إلى مستوى 2017.63 نقطة، وبلغ حجم التداول 80.3 مليون سهم محققة ما قيمته 127.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 1921 صفقة لعدد 27 سهماً، وصعدت 5 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع الاستثمار بنسبة 5.92%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.37%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.89%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.28%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.19%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.67%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.12%.

وارتفع 13 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة دبي للاستثمار بنسبة 8.26%، ثم سهم شركة إعمار للتطوير بنسبة 2.47%، فيما تراجع 13 سهماً، على رأسها سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 2.98%، ثم سهم شركة دبى الوطنية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 2.14%، فيما تصدر سهم شركة دبي للاستثمار قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 33.8 مليون ورقة بقيمة 43.7 مليون درهم.

وفي سياق متصل أعلنت شركة دبي للاستثمار، عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة أمس الأربعاء، بعد اجتماع الجمعية العمومية، حيث تم خلاله انتخاب عبد الرحمن غانم عبد الرحمن المطيوعي نائب رئيس مجلس الإدارة، خالد جاسم محمد ب كلبان نائباً لرئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين، كما تم تعيين علي فردان على الفردان، عبد الرحمن محمد راشد الشارد، محمد سيف درويش الكتبي، خالد محمد علي الكمده أعضاء بلجنة التدقيق، وضمت لجنة الترشيحات والمكافآت كلا من على فردان على الفردان، حسين ناصر أحمد لوتاه، محمد سيف درويش الكتبي، خالد محمد علي الكمده.

وفي السياق ذاته، أعلنت شركة إعمار العقارية، عن اجتماع الجمعية العمومية السنوي الرابع والعشرين للشركة يوم الأحد الموافق 21 يونيو عن بعد/ إلكترونياً، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لهذا الاجتماع يعقد الاجتماع الثاني يوم الأحد الموافق 28 يونيو، وضمت أبرز بنود جدول أعمال الجمعية سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2019 والتصديق عليه، ومناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2019 والتصديق عليهما، والنظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2019 وقدرها 10.1 مليون درهم إماراتي.

فيما أعلنت شركة إعمار مولز، عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة، وذلك خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 7 يونيو عام 2020 إلى يوم الثلاثاء الموافق 16 يونيو، ولكل شخص توافرت فيه شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة أن يرشح نفسه لعضوية المجلس بموجب طلب إلكتروني يتقدم به إلى إدارة الشركة.

وفي سياق آخر أعلنت شركة أجيلتي للمخازن العمومية، عن انعقاد اجتماع مجلس إدارة الشركة يوم الاثنين الموافق 8 يونيو، وذلك للنظر في توصية مجلس الإدارة السابقة الخاصة بتوزيعات السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2019، وذلك بناءً على الظروف الراهنة التي ألمت بالبلاد من جراء فيروس كوفيد-19.