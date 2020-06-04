بوتين: وضع فيروس كورونا فى روسيا مستقر وعلينا متابعة المتغيرات

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن الوضع بخصوص فيروس كورونا المستجد في البلاد يستقر ويتحسن بشكل عام، ولكن من الضروري متابعة الوضع بعناية في كل منطقة والاستجابة بشكل عاجل.
وأعلن مقر مركز عمليات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في روسيا، اليوم الخميس، تسجيل 8831 إصابة جديدة بالفيروس، من بينهم 1998 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 441108 إصابة.
وسبق أن أكد عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، الخميس الماضي، تجاوز ذروة جائحة فيروس كورونا المستجد في العاصمة الروسية، إلا أنه شدد على أنه سيتم الحفاظ على نظام القيود العامة حتى الحصول على لقاح فعال، وذلك وفق وسائل إعلام روسية.
تخطت حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حاجز الـ 388 ألف حالة، وفيما تم تسجيل أكثر من 6.5 مليون إصابة فى مختلف دول العالم، وتخطت حالات الشفاء أكثر من 3 ملايين، وذلك وفق إحصاء "ورلد ميترز".
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