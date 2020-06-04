بوتين: وضع فيروس كورونا فى روسيا مستقر وعلينا متابعة المتغيرات

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن الوضع بخصوص فيروس كورونا المستجد في البلاد يستقر ويتحسن بشكل عام، ولكن من الضروري متابعة الوضع بعناية في كل منطقة والاستجابة بشكل عاجل.

وقال بوتين، خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي: "في الأشهر الأخيرة، أولينا في هذا المجلس أقصى الاهتمام لمكافحة تفشى فيروس كورونا المستجد. الآن الوضع في البلاد، ككل، يستقر ويتحسن. لكن، كما قلت من قبل، من الضروري، بالطبع، متابعة الوضع بشكل مستمر وبأكبر دقة ممكنة، في كل منطقة والاستجابة العاجلة للمتغيرات".