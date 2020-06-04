اليوم السابع
Ads
الجمعة، 05 يونيو 2020 12:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بلومبيرج: أردوغان يخطط لتأسيس قوات خاصة لحمايته

الخميس، 04 يونيو 2020 11:46 م
بلومبيرج: أردوغان يخطط لتأسيس قوات خاصة لحمايته اردوغان
كتب رامى محيى الدين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت وكالة بلومبيرج الأمريكية أن الحكومة التركية بقيادة رجب طيب أردوغان تخطط لمنح صلاحيات جديدة لقوة شرطة مساعدة قوامها 28,000 رجل، ما يثير مخاوف أن تكون تابعة للرئيس التركي وليس الدولة.

 

وذكر مشروع قانون، من المتوقع أن يوافق عليه البرلمان بحلول يوم الجمعة، أن القوات الجديدة سيكون لديها صلاحيات الطلب من المواطنين كشف هويتهم والقيام بعمليات تفتيش جسدى، كما أن الهدف من تشكيل هذه القوات هو تقديم الدعم في مواجهة المتظاهرين، هذا ومن المقرر أن يتلقى أفراد القوة تدريبا في مجال حقوق الإنسان والأسلحة النارية وفقا لمشروع القانون، إلا ان حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي حذر من أن تصبح القوة "حراس نظام" موالين لحزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه اردوغان، بحسب النائب عن حزب الشعب الجمهوري علي اوزتونك.

 

وقال محمد ميتانيت كولهاوغلو، عضو البرلمان عن حزب إيي المعارض، أمام البرلمان، الأربعاء، إن وسائل الإعلام أفادت أن صلاحيات القوة الجديدة تسمح لها "بالتدخل في أسلوب حياة الناس، على غرار شرطة الأخلاق في إيران".

 

وعززت حكومة أردوغان، بالتحالف مع حزب الحركة القومية القومي، قوات الأمن منذ عام 2013، عندما اندلعت مظاهرات مناهضة للحكومة بسبب هدم حديقة وسط إسطنبول. وضاعفت هذا الجهد بعد انقلاب فاشل في عام 2016.

 


اردوغان

تركيا

قوات خاصة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المستشفيات الجامعية: 80% من مصابى فيروس كورونا ليسوا بحاجة لرعاية طبية

المستشفيات الجامعية: 80% من مصابى فيروس كورونا ليسوا بحاجة لرعاية طبية

تفاصيل يوم محمد صلاح فى المنزل.. بيتفرج على فيلم إيه النهارده؟

تفاصيل يوم محمد صلاح فى المنزل.. بيتفرج على فيلم إيه النهارده؟

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ72 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ72 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

فرانس فوتبول تختار مصطفى محمد ضمن أفضل 3 مواهب واعدة فى أفريقيا

فرانس فوتبول تختار مصطفى محمد ضمن أفضل 3 مواهب واعدة فى أفريقيا

مستشار وزيرة الصحة: أصبت بفيروس كورونا منذ 14 يوما وأتلقى العلاج بالمنزل

مستشار وزيرة الصحة: أصبت بفيروس كورونا منذ 14 يوما وأتلقى العلاج بالمنزل

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 4-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 4-6-2020

كورونا حول العالم.. الوفيات تتجاوز 388 ألف حالة وتسجيل أكثر من 6.5 مليون إصابة.. تسجيل 82 وفاة فى باكستان و169 بروسيا.. 1581 إصابة بالفيروس بقطر و659 فى الإمارات و562 بالكويت و778 بعمان و3 إصابات بغزة

كورونا حول العالم.. الوفيات تتجاوز 388 ألف حالة وتسجيل أكثر من 6.5 مليون إصابة.. تسجيل 82 وفاة فى باكستان و169 بروسيا.. 1581 إصابة بالفيروس بقطر و659 فى الإمارات و562 بالكويت و778 بعمان و3 إصابات بغزة

الصحة توجه المستشفيات بإجراء فحوصات كورونا للأجانب واللاجئين

الصحة توجه المستشفيات بإجراء فحوصات كورونا للأجانب واللاجئين

س و ج : كيف يرى الأهلى العروض الخارجية للتعاقد مع فايلر ؟

س و ج : كيف يرى الأهلى العروض الخارجية للتعاقد مع فايلر ؟

البنك الأهلى: تعميم نشر شرائح عازلة فى الفروع ضمن إجراءات الحماية من كورونا

البنك الأهلى: تعميم نشر شرائح عازلة فى الفروع ضمن إجراءات الحماية من كورونا

البنك المركزى ينفى إلغاء التعامل بالأوراق النقدية نهائياً بدءاً من يوليو القادم

البنك المركزى ينفى إلغاء التعامل بالأوراق النقدية نهائياً بدءاً من يوليو القادم

التعليم: امتحانات الثانوية العامة فى موعدها ولا صحة لاستبدالها باختبار قدرات

التعليم: امتحانات الثانوية العامة فى موعدها ولا صحة لاستبدالها باختبار قدرات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة