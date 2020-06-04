اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 يونيو 2020 08:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

خلال "احتجاجات فلويد"..

بقرار من مدعى عام واشنطن.. حرس السجون يشاركون فى تأمين العاصمة

الخميس، 04 يونيو 2020 08:20 م
بقرار من مدعى عام واشنطن.. حرس السجون يشاركون فى تأمين العاصمة
كتبت: نهال أبو السعود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر المدعى العام فى واشنطن بيل بار، قراراً بنشر قوات إضافية فى شوارع العاصمة لحفظ الأمن خلال الاحتجاجات المندلعة على وفاة الأمريكى ذو الأصول الأفريقية جورج فلويد، وبحسب صحيفة "دايلي ميل" فان من بين القوات المنتشرة عملاء من مكتب التحقيقات الفدرالي وإدارة مكافحة المخدرات والمارشال الأمريكيين ومكتب السجون المكلفين بالقيام بدوريات في شوارع العاصمة والكثير منهم لا يرتدون شارات أو يعرّفون عن أنفسهم.

وقالت الصحيفة ان بعضهم جيش خاص بشكل أساسي من حراس السجون الفيدراليين الذين يتبعون مباشرة لوزارة العدل وشوهدوا عبر مبنى الكابيتول في أحداث الشغب ولكن بدون زي رسمي او أي شيء لتحديد الوكالة التي يعملون فيها أو أسمائهم أو أرقامهم.

 

وفي مؤتمر صحفي تناول الاضطرابات الأخيرة التي شهدتها الولايات المتحدة ، اعترف بار بوجود شعور "لا يمكن إنكاره" بأن العديد من الأمريكيين السود لا يثقون في نظام العدالة الجنائية الأمريكية.

 

واعلن بار خلال المؤتمر ان الوكالات الفيدرالية اعتقلت 51 شخصا حتى الآن بتهمة العنف وأعمال الشغب وقال انه بينما كانت غالبية الاحتجاجات سلمية اتخذت بعض منها مسار العنف، وألقى باللوم على "المحرضين المتطرفين".

 

وقال بار أيضا إن هناك أدلة على أن جهات أجنبية "تلعب بكل الجوانب لتفاقم العنف".

 

وجه الرئيس دونالد ترامب بار - وهو محام يبلغ من العمر 70 عامًا - لقيادة الرد على الاحتجاجات التي نشبت في جميع أنحاء البلاد في أعقاب وفاة جورج فلويد في اكثر من 140 ولاية أمريكية.

 

يقوم بار بالتنسيق مع البنتاجون ومسؤولي الدولة في مهامه. وقد عرض حكام تينيسي وفلوريدا إرسال وحدات الحرس الوطني إلى واشنطن العاصمة للمساعدة في الاستجابة.

 

 

 


الولايات المتحدة

أمريكا

أخبار أمريكا

جورج فلويد

مظاهرات أمريكا

ويليام بار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ72 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ72 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

فرانس فوتبول تختار مصطفى محمد ضمن أفضل 3 مواهب واعدة فى أفريقيا

فرانس فوتبول تختار مصطفى محمد ضمن أفضل 3 مواهب واعدة فى أفريقيا

مستشار وزيرة الصحة: أصبت بفيروس كورونا منذ 14 يوما وأتلقى العلاج بالمنزل

مستشار وزيرة الصحة: أصبت بفيروس كورونا منذ 14 يوما وأتلقى العلاج بالمنزل

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 4-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 4-6-2020

كورونا حول العالم.. الوفيات تتجاوز 388 ألف حالة وتسجيل أكثر من 6.5 مليون إصابة.. تسجيل 82 وفاة فى باكستان و169 بروسيا.. 1581 إصابة بالفيروس بقطر و659 فى الإمارات و562 بالكويت و778 بعمان و3 إصابات بغزة

كورونا حول العالم.. الوفيات تتجاوز 388 ألف حالة وتسجيل أكثر من 6.5 مليون إصابة.. تسجيل 82 وفاة فى باكستان و169 بروسيا.. 1581 إصابة بالفيروس بقطر و659 فى الإمارات و562 بالكويت و778 بعمان و3 إصابات بغزة

الصحة توجه المستشفيات بإجراء فحوصات كورونا للأجانب واللاجئين

الصحة توجه المستشفيات بإجراء فحوصات كورونا للأجانب واللاجئين

س و ج : كيف يرى الأهلى العروض الخارجية للتعاقد مع فايلر ؟

س و ج : كيف يرى الأهلى العروض الخارجية للتعاقد مع فايلر ؟

البنك الأهلى: تعميم نشر شرائح عازلة فى الفروع ضمن إجراءات الحماية من كورونا

البنك الأهلى: تعميم نشر شرائح عازلة فى الفروع ضمن إجراءات الحماية من كورونا

البنك المركزى ينفى إلغاء التعامل بالأوراق النقدية نهائياً بدءاً من يوليو القادم

البنك المركزى ينفى إلغاء التعامل بالأوراق النقدية نهائياً بدءاً من يوليو القادم

التعليم: امتحانات الثانوية العامة فى موعدها ولا صحة لاستبدالها باختبار قدرات

التعليم: امتحانات الثانوية العامة فى موعدها ولا صحة لاستبدالها باختبار قدرات

تعرف على حقيقة صرف أدوية البروتوكول العلاجى لفيروس كورونا بجميع الصيدليات

تعرف على حقيقة صرف أدوية البروتوكول العلاجى لفيروس كورونا بجميع الصيدليات

"الداخلية" : عقوبة عدم ارتداء الكمامة غير مطبقة على قائدى السيارات الخاصة

"الداخلية" : عقوبة عدم ارتداء الكمامة غير مطبقة على قائدى السيارات الخاصة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة