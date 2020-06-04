بعد منع أمريكا.. الصين تسمح لشركات الطيران برحلة أسبوعياً بدءا من يوم الاثنين

وقالت هيئة تنظيم النقل الجوي فى بيان إنّه سيكون بمقدور كلّ شركات الطيران الأجنبية أن تسيّر اعتباراً من الثامن من يونيو رحلة واحدة إلى الصين ومنها.

سمحت الصين لشركات الطيران الأجنبية بتسيير رحلة أسبوعياً، يأتى ذلك فى توقيت منعت فيه بكين شركات الطيران الأمريكية من استئناف رحلاتها للصين رغم رفع الإغلاق على خلفية وباء كورونا.

وأمس الأربعاء، قررت الولايات المتحدة أن تمنع مؤقتاً جميع رحلات الخطوط الجوية الصينية من البلاد وإليها، رداً على منع بكين شركات الطيران الأمريكية من استئناف رحلاتها إلى الصين، رغم رفع الإغلاق على خلفية وباء كوفيد-19؛ ومن المقرر أن يسري هذا القرار اعتبارا من 16 يونيو، لكن من غير المستبعد أن ينفذ قبل هذا الموعد إذا قرر الرئيس دونالد ترامب ذلك، وفق ما أعلنت وزارة النقل الأمريكية مساء الأربعاء.

وقالت وزارة النقل الأمريكية إن "شركات الطيران الأمريكية طلبت استئناف خدمات الركاب اعتبارا من 1 يونيو، وإن عدم موافقة الحكومة الصينية على طلباتها يعد انتهاكا لاتفاق النقل الجوي" بين البلدين.

وأضافت الوزارة، أن الصين تنتهك اتفاقًا بين البلدين يغطي الرحلات الجوية بين شركات الطيران التابعة للطرف الآخر، متابعة :"ستواصل الوزارة إشراك نظرائنا الصينيين حتى تتمكن شركات الطيران الأمريكية والصينية من ممارسة حقوقها الثنائية بالكامل، و في غضون ذلك، سوف نسمح لشركات الطيران الصينية بتشغيل نفس عدد رحلات الركاب المجدولة التي تسمح بها الحكومة الصينية لنا".

من جانب آخر، قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين إن البلاد سجلت إصابة واحدة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الثالث من يونيو و4 حالات لم تظهر عليها أعراض المرض.