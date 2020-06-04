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لأنه التقى به قبل يومين ..

بريطانيا: بوريس جونسون قد يضطر لعزل نفسه حال تأكدت إصابة وزير التقاه بكورونا

الخميس، 04 يونيو 2020 03:33 م
بريطانيا: بوريس جونسون قد يضطر لعزل نفسه حال تأكدت إصابة وزير التقاه بكورونا بوريس جونسون
كتبت رباب فتحى

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قال داونينج ستريت إن بوريس جونسون قد يضطر إلى عزل نفسه إذا جاءت نتائج اختبار ألوك شارما إيجابية لفيروس كورونا بعد أن عقدوا اجتماعا في رئاسة الوزراء الثلاثاء، وفقا لسكاى نيوز البريطانية.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء إن المستشار ريشي سوناك كان أيضا في اجتماع استغرق 45 دقيقة عن اجتماع اجتماعي مع وزير الأعمال.

وأوضح الموقع أن ذلك حدث قبل يوم واحد من اضطرار شارما إلى العودة إلى المنزل لعزل نفسه بعد أن ظهر وهو فى حالة إعياء مجلس العموم.

وقد شوهد شارما وهو يمسح وجهه بمنديل عدة مرات ، وأعطاه إيد ميليباند ، كوبًا من الماء في وقت ما يوم الأربعاء.

وقال المتحدث باسم داونينج ستريت إن جونسون سيتبع النصائح الطبية إذا كان اختبار شارما لكوفيد19 إيجابيًا.

 

وأضاف أن الحكومة لا تعيد النظر في خطتها لإنهاء التصويت الافتراضي في مجلس العموم.

وقال المتحدث: "ليس لديه نتائج اختباره حتى الآن. إذا حصل وزير الدولة على اختبار إيجابي ، فإنه سيعمل مع خدمة الاختبار والتتبع لتبادل المعلومات حول تفاعلاته الأخيرة."

 

ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية (بي.بي.سي) نقلا عن متحدث أن وزير الدولة البريطاني لشؤون الأعمال ألوك شارما خضع لفحص طبي للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا ويعزل نفسه حاليا بعد أن شعر بإعياء في البرلمان اليوم الأربعاء.

 

وأعيد افتتاح مجلس العموم البريطاني أمام النواب يوم الثلاثاء بعد أن أنهت الحكومة إجراءات للسماح لهم بالتصويت عن بعد مما اضطرهم للوقوف في طوابير طويلة للتصويت على إجراءات بديلة.


بوريس جونسون

الوك شارما

كورونا

مجلس العموم

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