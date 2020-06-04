برلمانى تونسى: نحمّل راشد الغنوشى مسئولية كل قطرة دم تسيل فى ليبيا

كتب مصطفى عنبر

حمل النائب التونسى مجدى بوزينة رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان التونسى راشد الغنوشى مسئولية ما يجرى فى ليبيا قائلا: "نحمّل راشد الغنوشي كل قطرة دم تسيل في ليبيا"، وفق الموفق الإلكترونى لصحيفة الجريدة التونسية، وأضاف: "نأمل في أن التصويت على لائحة الدستوري الحر تكون لبنة لائحة لسحب الثقة من راشد الغنوشي..".

وأشار إلى أن الحزب الدستوري الحر قام بإعداد وثيقة توجيهية واضحة تتضمن، القانون الاتخابي، المحكمة الدستورية، الإصلاح الاقتصادي.. قابلة للنقاش وأنهم دعاة ديمقراطية وفق قوله.

من جهتها هاجمت رئيسة الحزب الدستوري الحر والنائبة في البرلمان التونسي، عبير موسى، رئيس البرلمان راشد الغنوشي، خلال جلسة مسائلته بشأن التدخلات غير المشروعة فى ليبيا.

وقالت النائبة التونسية للغنوشي خلال جلسة ساخنة : "قياداتكم إخوانية ومصنفة إرهابية عالميا، النهضة أكبر خطر على تونس"، موجهة هجومها للغنوشي قائلة: "لا يشرفنا أن تكون على رأس البرلمان، أنتم تنتمون لتنظيم الإخوان الذي بث الفتنة في تونس، وأعاد سياسات الاغتيالات"، متابعة، "أنت كذبت على التونسيين أكثر من مرة".

ووجهت “ موسى" سؤالا أمام أعضاء البرلمان التونسي قائلة" كيف دخلت لتونس ولم تمثل أمام المحكمة رغم الأحكام الصادرة بحقك؟".

وخلال الجلسة، قام رئيس البرلمان التونسي بفصل الصوت عن عبير موسى، متهما إياها بتوجيه عبارات غير لائقة، بعد أن وجهت لها اتهامات بأنه قام بزيارة تركيا وقطر دون إخطار الشعب التونسي.

واتهم النواب راشد الغنوشى بالتدخل في شئون الدول الخارجية وبخيانة الشعب التونسى والشعب الليبى والشعب العربى بالكامل كما أكدوا أنهم لن يسمحوا له بتلويث السمعة التونسية.