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بدء الدراسة ببرنامج الماجستير بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف

الخميس، 04 يونيو 2020 05:01 م
بدء الدراسة ببرنامج الماجستير بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، عن موافقة لجنة قطاع الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة بالمجلس الأعلى للجامعات على بدء الدراسة ببرنامج الماجستير في أقسام الاقتصاد والعلوم السياسية بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف، وأكد الدكتور منصور حسن، فى بيان له، حرص الجامعة البدء فى برامج الدراسات العليا بكافة الكليات الجديدة، لمساهمتها فى صقل إمكانيات الطلاب بالمهارات والدقة والقوة فى التخصص، وتمنحهم خبرة نظرية وعملية هائلة، وتعطيهم فرص أفضل للمنافسة بسوق العمل.

جدير بالذكر، موافقة اللجنة سابقا على اقتصار الدراسة بدرجة الماجستير للمعيدين فقط، وتعد هذه الموافقة خطوة كبيرة في طريق قيام الكلية بخدمة قضايا المجتمع المحيط، حيث أن كلية السياسة والاقتصاد هي الكلية الوحيدة  باقليم الصعيد.

وكان أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف عن إطلاق كلية العلوم مبادرة " إيد بإيد نعبر الأزمة" وذلك بهدف دعم العمالة بالكلية في مواجهه وباء كورونا المستجد جاء ذلك بموافقة مجلس الجامعة رقم 184 بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة وأعضاء المجلس وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

 

 

 
 

 


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