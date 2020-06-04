بدء الدراسة ببرنامج الماجستير بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف

بنى سويف هانى فتحى

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، عن موافقة لجنة قطاع الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة بالمجلس الأعلى للجامعات على بدء الدراسة ببرنامج الماجستير في أقسام الاقتصاد والعلوم السياسية بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف، وأكد الدكتور منصور حسن، فى بيان له، حرص الجامعة البدء فى برامج الدراسات العليا بكافة الكليات الجديدة، لمساهمتها فى صقل إمكانيات الطلاب بالمهارات والدقة والقوة فى التخصص، وتمنحهم خبرة نظرية وعملية هائلة، وتعطيهم فرص أفضل للمنافسة بسوق العمل.