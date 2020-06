بالدموع.. زوجة جورج فلويد فى خطاب مؤثر: ماذا ستفعل ابنتى حين تحتاج أباها

طالبت روكسى واشنطن زوجة جورج فلويد، الأمريكي من أصل إفريقى الذى تسببت وفاته خلال احتجاز شرطة مينيابوليس له الأسبوع الماضي فى احتجاجات عمت جميع أنحاء البلاد، بالعدالة، مشددة على أنه كان رجلا صالحا، وذلك خلال مؤتمر صحفى لها حضرته مع أبنتها "جيانا".

"I'm here for George because I want justice for him," says Roxie Washington, the mother of George Floyd’s daughter. "I want justice for him because he was good." https://t.co/WsdPMgGXzg pic.twitter.com/DC3LIWFsya