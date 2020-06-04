بالأسماء.. التنمية المحلية تعلن حركة رؤساء الأحياء والمدن والمراكز

أعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أسماء حركة رؤساء الأحياء والمدن والمراكز، التى اعتمدها اليوم الخميس، وشملت الحركة مايلى :
- مصطفى محمد سعد مصطفى عبيه رئيس حي الشرابية – القاهرة رئيس حى الزاوية الحمراء
- عبد الحميد عبد الحميد ابراهيم ابو العزم رئيس مدينة سرس الليان – المنوفية رئيس حي روض الفرج
- هشام محمد على السعدى رئيس حى الأميرية – القاهرة رئيس حي الزيتون – القاهرة
- خالد محمد شحاته حسن رئيس حى طره –القاهرة رئيس حي حلوان- القاهرة
- احمد ابراهيم احمد حسانين القزاز رئيس مركز ومدينة أشمون – المنوفية رئيس حي الخليفة- القاهرة
- ماجد السيد أحمد على حسن رئيس حي الموسكى – القاهرة رئيس حي منشأة ناصر- القاهرة
- ماهر محمد كامل ابراهيم هاشم رئيس حي باب الشعرية – القاهرة رئيس حي عين شمس- القاهرة
- محمد معوض عقل مشرف رئيس حي شبرا – القاهرة رئيس حي غرب القاهرة
- احمد محمد انور عباس عبد الرحمن رئيس حي عابدين – القاهرة رئيس حي شرق مدينة نصر- القاهرة
- عادل عبد الظاهر محمد حسنين رئيس حي المعادي – القاهرة رئيس حي المعادي- القاهرة
- ياسر محمد عبدالعزيز يس تعيين جديد رئيس حي عابدين – القاهرة
- يحيى محمد عبدالله الأدغم تعيين جديد رئيس حي الأزبكية- القاهرة
- ابراهيم احمد ابراهيم عوض مدير عام خدمة المواطنين تعيين في الدرجة العالية
لمحافظة القاهرة (تعيين جديد) بمجموعة قيادات الادارة المحلية- القاهرة
- ألبير الفونس ميخائيل اسعد رئيس حي عين شمس- القاهرة رئيس حي 15 مايو - القاهرة
- عبد التواب محمد رفعت محمد زكى رئيس مركز ومدينة نبروه – الدقهلية رئيس حي باب الشعرية- القاهرة
- ايهاب زهنى محمد ابراهيم رئيس مركز ومدينة مغاغة – المنيا رئيس حي المرج – القاهرة
- محمد جمال عادل سيد أحمد المجبر رئيس مركز ومدينة قطور – الغربية رئيس حي طره- القاهرة
- ايمن السعيد محمد عبدالباقى رئيس مركز ومدينة اوسيم – الجيزة رئيس حي دار السلام – القاهرة
- محمد على عبد الجليل ابراهيم رئيس حى منشأة ناصر(تعيين جديد) رئيس حى السلام أول – القاهرة
- هشام عصمت عبدالحميد ابراهيم رئيس حى الزاوية الحمراء(تعيين جديد) رئيس حي الشرابية – القاهرة
- وليد عبد الحميد محمد رشاد رئيس حي روض الفرج (تعيين جديد) رئيس حي حدائق القبة- القاهرة
- جمال عبد الناصر عطوه مغاورى تعيين جديد رئيس حي الأميرية- القاهرة
- طارق محمود محمد اليمنى رئيس حي المقطم (تعيين جديد) رئيس حى المقطم – القاهرة
- فرج عبدالله عبدالمطلب هويدي تعيين جديد رئيس حي بولاق – القاهرة
- احمد جوده عبد السميع عطوه تعيين جديد رئيس حي البساتين – القاهرة
- حسن محمد احمد محمود غندور رئيس حى الاسمرات(تعيين جديد) تعيين في درجة مدير عام
بمجموعة قيادات الادارة المحلية- القاهرة
- على عبد الله حامد عبد الله رئيس حي المرج - القاهرة (سابقاً) رئيس مركز ومدينة الصف- الجيزة
- محمد عبد الحميد سيد رئيس حي حلوان - القاهرة (سابقاً) رئيس مركز ومدينة أوسيم – الجيزة
- اسامة محمد عبد الحميد السقعان رئيس حي شمال الجيزة (تعيين جديد) رئيس حى الوراق - الجيزة
- خيري احمد مرسي احمد رئيس مركز ومدينة الصف (تعيين جديد) رئيس مركز ومدينة العياط – الجيزة
- اشرف بكر عيد عبد الحميد رئيس مركز ومدينة المنزلة – الدقهلية رئيس حي شمال الجيزة
- خالد محمد المحمدى عبد الحليم رئيس حي السلام أول – القاهرة رئيس مركز ومدينة شبين القناطر- القليوبية
- نادر سعيد عبد العزيز حسين رئيس حي الدقي - الجيزة (سابقاً) رئيس مدينة الخصوص- القليوبية
- محمد سالم عبد الشافى سالم رئيس حي حدائق القبة – القاهرة رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية- القليوبية
- عثمان السيد حسن شعلان رئيس مركز ومدينة كفر الزيات – الغربية رئيس حي غرب شبرا الخيمة- القليوبية
- هشام رفعت محمد ابو عتمان رئيس مركز ومدينة فارسكور – دمياط رئيس مركز ومدينة كفر شكر- القليوبية
- على عبد الستار سيد احمد مرسى رئيس مركز ومدينة دكرنس- الدقهلية رئيس مركز ومدينة بنها- القليوبية
- سحر شعبان حنفى محمود رئيس حى شرق الإسكندرية رئيس حي غرب الإسكندرية
- جيهان عبد الحميد محمد مسعود رئيس مركز ومدينة برج العرب – الإسكندرية رئيس حي المنتزه اول –الاسكندرية
- علاء محمد على يوسف سكرتير عام مساعد محافظة المنوفية رئيس حى وسط الاسكندرية
- حسن عبدالنبي عبد المنعم الجمال تعيين جديد رئيس مركز ومدينة برج العرب
- محارب موسى عبد الرحمن هيلع رئيس حى الجنوب – بورسعيد رئيس حى شرق الإسكندرية
- محمود شحاته محمود بريك رئيس مدينة ميت أبو غالب – دمياط رئيس حي الجمرك- الاسكندرية
- حسام عبد السلام محمد الشيخ تعيين جديد رئيس حي العامرية أول- الاسكندرية
- ضياء الدين عبد الحميد قطب رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية – القليوبية رئيس حى المنتزه ثان-الاسكندرية
- وحيد المأمون مصطفى الحضرى رئيس مركز ومدينة ادكو - البحيرة رئيس مركز ومدينة شبراخيت – البحيرة
- كامل علي حسن غطاس رئيس مركز ومدينة الدلنجات – البحيرة(تعيين جديد) رئيس مركز ومدينة وادي النطرون
- مدحت محمد محمد الزغد رئيس مركز ومدينة وادي النطرون – البحيرة رئيس مركز ومدينة الدلنجات- البحيرة
- وائل زغلول محمد سيد احمد تعيين جديد رئيس مركز ومدينة ابو المطامير- البحيرة
- سلوى زكى رجب على رئيس مركز ومدينة المحمودية – البحيرة رئيس مركز ومدينة رشيد- البحيرة
- عماد عبد المقصود محمد الدكرورى رئيس مركز ومدينة رشيد – البحيرة رئيس مركز ومدينة رشيد – البحيرة
- عادل عبد الكريم عبد العال عبد الرحمن رئيس مركز ومدينة إطسا – الفيوم رئيس مركز ومدينة المحمودية-البحيرة
- وجيه عبد الرازق عبد الغنى عمارة رئيس مركز ومدينة بني سويف رئيس مركز ومدينة مطروح- مطروح
- ياسر عبد المنعم ابو الفتوح الجندي رئيس حي المنتزه ثان – الاسكندرية رئيس مركز ومدينة اشمون- المنوفية
- راضي عمار احمد عمار رئيس مركز ومدينة ابو المطامير-البحيرة رئيس مركز ومدينة الباجور- المنوفية
- حاتم عباس مرسى ابراهيم السبع رئيس حي الخليفة – القاهرة رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى- الغربية
- محمد صلاح احمد فرحات رئيس مدينة الخصوص – القليوبية رئيس مركز ومدينة كفر الزيات- الغربية
- عادل عبد الحميد سالم سلامة رئيس حى غرب كفر الشيخ رئيس حي أول المحلة الكبرى – الغربية
- محمد محمد عبد الغنى عيد رئيس مركز ومدينة منية النصر – الدقهلية حي ثان المحلة الكبرى- الغربية
- حسام عبد اللطيف محمود السيد رئيس حى شرق المنصورة - الدقهلية (سابقاً) رئيس مركز ومدينة طنطا-الغربية
(تعيين جديد)
- عادل السيد احمد شرشر رئيس مركز ومدينة هيهيا – الشرقية رئيس مركز ومدينة سمنود- الغربية
- رجب عبد الرازق عبد العال النقيدى رئيس مركز ومدينة منوف – المنوفية رئيس مركز ومدينة قطور- الغربية
- اشرف مصطفى عوض باشا بدران تعيين جديد رئيس مركز ومدينة السنطة – الغربية
- مني ابراهيم صالح ابوورك تعيين جديد رئيس مركز ومدينة بسيون- الغربية
- هشام محمد أبو المكارم أحمد تعيين جديد رئيس مركز ومدينة زفتى- الغربية
- شعبان محمد مبروك عمر رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ (تعيين جديد) رئيس مركز ومدينة- كفر الشيخ
- نعمان على نعمان رئيس حى الشرق - بورسعيد رئيس مدينة سيدي غازي- كفر الشيخ
- محمد فوزي محمد حافظ قناوي تعيين جديد رئيس مدينة برج البرلس – كفر الشيخ
- وحيد ابراهيم المتولى رضوان رئيس حي شرق الاسكندرية (سابقاً) رئيس مركز ومدينة فارسكور- دمياط
- احمد محمد احمد سراج الدين تعيين جديد رئيس مدينة ميت أبو غالب- دمياط
- عصام عبد الغنى على غانم رئيس حي ثان المحلة الكبرى – الغربية رئيس مدينة عزبة البرج –دمياط
- امير محمد محمد الأمير أحمد رئيس مركز ومدينة الخانكة - القليوبية (سابقاً) رئيس مدينة الروضة- دمياط
- غريب احمد على عارف رئيس مركز ومدينة شبين القناطر – القليوبية رئيس مركز ومدينة الزرقا-دمياط
- محمد احمد محمد هنداوى رئيس مركز ومدينة بركة السبع – المنوفية رئيس مدينة السرو- دمياط
- حازم محمد يوسف حواس رئيس مركز ومدينة دمياط( تعيين جديد) رئيس مركز ومدينة دمياط
- متولى حسن محمد حسنين رئيس مركز ومدينة فايد – الاسماعيلية رئيس مركز ومدينة كفر البطيخ-دمياط
- فادى وديع نقولا سمعان رئيس حى وسط الاسكندرية رئيس مدينة الكردى- الدقهلية
- امال وحيد عبد الحميد بركات رئيس مدينة الروضة – دمياط رئيس مركز ومدينة دكرنس- الدقهلية
- سعد خليل حسن بقري رئيس مركز ومدينة التل الكبير الاسماعيلية(تعيين جديد) رئيس حي غرب المنصورة –الدقهلية
- رضا على احمد قويطه رئيس مركز الواحات البحرية ومدينة الباويطى – الجيزة رئيس مركز ومدينة نبروه-الدقهلية
- سمير صدقى الامام لطفي رئيس حي العامرية أول – الاسكندرية رئيس مركز ومدينة المنزلة- الدقهلية
- سيد حسين حسن النخيلي رئيس مركز ومدينة أبو صوير المحطةالاسماعيلية رئيس مركز ومدينة منية النصرالدقهلية
- نجوى احمد امين عبد الجليل رئيس حي الجمرك – الإسكندرية رئيس مدينة محلة دمنة - الدقهلية
- احمد مصطفى محمود السايس تعيين جديد رئيس مركز ومدينة رفح – شمال سيناء
- طارق محمد عابد عابد تعيين جديد رئيس مركز ومدينة نخل- شمال سيناء
- اسامه احمد محمود عفش رئيس مركز ومدينة الحسنة (تعيين جديد) رئيس مركز ومدينة الحسنة-شمال سيناء
- محمد محمد بهجت رياض عبدالمطلب تعيين جديد رئيس مركز ومدينة بئر العبد –شمال سيناء
- وليد السيد احمد المعداوى مصطفى رئيس مركز ومدينة مطروح – مطروح رئيس مدينة دهب – جنوب سيناء
- محمد منصور محمود شعير تعيين جديد رئيس مدينة نويبع- جنوب سيناء
- احمد قاسم احمد قاسم رئيس حي الضواحي – بورسعيد(تعيين جديد) رئيس حي الضواحي- بورسعيد
- سليمان فرج محمد على عطيه تعيين جديد رئيس حى الجنوب – بورسعيد
- محمد محمد السيد عامر تعيين جديد رئيس مدينة بورفؤاد- بورسعيد
- حمدي عبدالعليم حسن رئيس حى المنتزة أول الأسكندرية تم تعيينه رئيس مركز ومدينة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية
- خالد إسماعيل عبدالفتاح على رئيس حي الأزبكية بالقاهرة تم تعيينه رئيس مركز ومدينة أبوصوير المحطة بالإسماعيلية
- عمر مصطفى على فهمى إدريس تم تعيينه رئيس مركز ومدينة القنطر شرق بالإٍسماعيلية
- وائل محمود محمد حمزة فهمى تم تعيينه رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية
- أحمد محمد عبده الإسكندرانى رئيس حي السويس تم تعيينه رئيس مركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية
- أشرف على بهجت رئيس حي الزيتون القاهرة سابقاً تم تعيينه رئيس مدينة القصاصين الجديدة بالإسماعيلية
- سحر السيد لطفى رئيس مدينة جمصة بالدقهلية تم تعيينها رئيس مركز ومدينة ههيا بمحافظة الشرقية
- محمود محمد المرسى رئيس مركز ومدينة الباجور بالمنوفية تم تعيينه رئيس مركز ومدينة مينا القمح بالشرقية
- محمود ضياء الدين عيسى رئيس حى البساتين بالقاهرة تم تعيينه رئيس مركز ومدينة بنى سويف
- محمود محمد سعد رئيس مركز ومدينة الشهداء بالمنوفية تم تعيينه رئيس مركز ومدينة الفشن ببني سويف
- محمد سيد على رئيس مركز ومدينة المنيا تم تعيينه رئيس مركز ومدينة سمالوط المنيا
- سعد محمد محمد البدرى رئيس مدينة القصير بالبحر الأحمر تم تعيينه رئيس مركز ومدينة ملوي بالمنيا
- محمد محمود عزت تم تعيينه رئيس مركز ومدينة مغاغة بالمنيا
- محمد حلمى محمد رئيس مركز ومدينة مطاي المنيا تم تعيينه رئيس مركز أبو قرقاص ومدينة الفكرية بالمنيا
- محمد صلاح الدين ناجى رئيس ومدينة أبوقرقاص والفكرية تم تعيينه رئيس مركز ومدينة المنيا
- نبيلة على محمود رئيس مركز ومدينة الفتح بأسيوط تم تعيينها رئيس مركز ومدينة ديرمواس بالمنيا
- فادى يوسف لوقا رئيس مركز ومدينة الزرقا بدمياط تم تعيينه رئيس مركز ومدينة سنورس بالفيوم
- مدحت محمد حسن رئيس مركز ومدينة منفلوط بأسيوط تم تعيينه رئيس مركز ومدينة ديروط بأسيوط
- مصطفى محمد عبدالرحيم رئيس مدينة حلايب بالبحر الأحمر تم تعيينه رئيس مركز ومدينة أسيوط
- حسام محمدين عمران رئيس مركز ومدينة ديروط بأسيوط تم تعيينه رئيس مركز ومدينة منفلوط بأسيوط
- على يوسف أحمد تم تعيينه رئيس مركز ومدينة جرجا بسوهاج
- محمد عبدالحميد السيد تم تعيينه رئيس مركز ومدينة سوهاج
- حازم احمد على تم تعيينه رئيس مركز ومدينة المراغة بسوهاج
- محمود ثابت احمد تم تعيينه رئيس مركز ومدينة الوقف بقنا
- وجدى محمد مسلم رئيس مركز ومدينة ملوي بالمنيا تم تعيينه رئيس مركز ومدينة كو أمبو
- طارق لطفى حسين أحمد رئيس مدينة البصيلية بحرى بأسوان تم تعيينه رئيس مركز ومدينة أسوان
- إبراهيم محمد سليمان تم تعيينه رئيس مركز ومدينة دراو بمحافظة أسوان
- صابر حسين محمد رئيس مدينة كلابشة تم تعيين رئيس مركز ومدينة نصر النوبة بأسوان
- عبدالرحمن محمد حسين رئيس مركز ومدينة إدفو بأسوان تم تعيينه رئيس مدينة كلابشة بأسوان
- محمد محمود سيد رئيس مركز ومدينة نصر النوبة بأسوان تم تعيينه رئيس مركز ومدينة إدفو
- إيهاب محمد رشاد رئيس حى بولاق الدكرور سابقاً بالجيزة تم تعيينه رئيس حى جنوب الغردقة بالبحر الأحمر
- أشرف محمد حسن رئيس مركز ومدينة قويسنا بالمنوفية تم تعيينه رئيس مدينة حلايب بالبحر الأحمر
- عادل سيد نصر تم تعيينه رئيس مدينة القصير بالبحر الأحمر
- واصف عدلى السيد تم تعيينه رئيس مدينة مرسى علم بالبحر الأحمر
- حامد أحمد حامد تم تعيينه رئيس حى شمال الغردقة بالبحر الأحمر
- أيمن محمد عبدالعال تم تعيينه رئيس مدينة الأقصر
- أحمد السنوسى عبدالله رئيس مدينة الكردى بالدقهلية تم تعيينه رئيس مركز ومدينة الطود بالاقصر .
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