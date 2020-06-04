بالأسماء.. التنمية المحلية تعلن حركة رؤساء الأحياء والمدن والمراكز

أعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أسماء حركة رؤساء الأحياء والمدن والمراكز، التى اعتمدها اليوم الخميس، وشملت الحركة مايلى :

- مصطفى محمد سعد مصطفى عبيه رئيس حي الشرابية – القاهرة رئيس حى الزاوية الحمراء

- عبد الحميد عبد الحميد ابراهيم ابو العزم رئيس مدينة سرس الليان – المنوفية رئيس حي روض الفرج

- هشام محمد على السعدى رئيس حى الأميرية – القاهرة رئيس حي الزيتون – القاهرة

- خالد محمد شحاته حسن رئيس حى طره –القاهرة رئيس حي حلوان- القاهرة

- احمد ابراهيم احمد حسانين القزاز رئيس مركز ومدينة أشمون – المنوفية رئيس حي الخليفة- القاهرة

- ماجد السيد أحمد على حسن رئيس حي الموسكى – القاهرة رئيس حي منشأة ناصر- القاهرة

- ماهر محمد كامل ابراهيم هاشم رئيس حي باب الشعرية – القاهرة رئيس حي عين شمس- القاهرة

- محمد معوض عقل مشرف رئيس حي شبرا – القاهرة رئيس حي غرب القاهرة

- احمد محمد انور عباس عبد الرحمن رئيس حي عابدين – القاهرة رئيس حي شرق مدينة نصر- القاهرة

- عادل عبد الظاهر محمد حسنين رئيس حي المعادي – القاهرة رئيس حي المعادي- القاهرة

- ياسر محمد عبدالعزيز يس تعيين جديد رئيس حي عابدين – القاهرة

- يحيى محمد عبدالله الأدغم تعيين جديد رئيس حي الأزبكية- القاهرة

- ابراهيم احمد ابراهيم عوض مدير عام خدمة المواطنين تعيين في الدرجة العالية

لمحافظة القاهرة (تعيين جديد) بمجموعة قيادات الادارة المحلية- القاهرة

- ألبير الفونس ميخائيل اسعد رئيس حي عين شمس- القاهرة رئيس حي 15 مايو - القاهرة

- عبد التواب محمد رفعت محمد زكى رئيس مركز ومدينة نبروه – الدقهلية رئيس حي باب الشعرية- القاهرة

- ايهاب زهنى محمد ابراهيم رئيس مركز ومدينة مغاغة – المنيا رئيس حي المرج – القاهرة

- محمد جمال عادل سيد أحمد المجبر رئيس مركز ومدينة قطور – الغربية رئيس حي طره- القاهرة

- ايمن السعيد محمد عبدالباقى رئيس مركز ومدينة اوسيم – الجيزة رئيس حي دار السلام – القاهرة

- محمد على عبد الجليل ابراهيم رئيس حى منشأة ناصر(تعيين جديد) رئيس حى السلام أول – القاهرة

- هشام عصمت عبدالحميد ابراهيم رئيس حى الزاوية الحمراء(تعيين جديد) رئيس حي الشرابية – القاهرة

- وليد عبد الحميد محمد رشاد رئيس حي روض الفرج (تعيين جديد) رئيس حي حدائق القبة- القاهرة

- جمال عبد الناصر عطوه مغاورى تعيين جديد رئيس حي الأميرية- القاهرة

- طارق محمود محمد اليمنى رئيس حي المقطم (تعيين جديد) رئيس حى المقطم – القاهرة

- فرج عبدالله عبدالمطلب هويدي تعيين جديد رئيس حي بولاق – القاهرة

- احمد جوده عبد السميع عطوه تعيين جديد رئيس حي البساتين – القاهرة

- حسن محمد احمد محمود غندور رئيس حى الاسمرات(تعيين جديد) تعيين في درجة مدير عام

بمجموعة قيادات الادارة المحلية- القاهرة

- على عبد الله حامد عبد الله رئيس حي المرج - القاهرة (سابقاً) رئيس مركز ومدينة الصف- الجيزة

- محمد عبد الحميد سيد رئيس حي حلوان - القاهرة (سابقاً) رئيس مركز ومدينة أوسيم – الجيزة

- اسامة محمد عبد الحميد السقعان رئيس حي شمال الجيزة (تعيين جديد) رئيس حى الوراق - الجيزة

- خيري احمد مرسي احمد رئيس مركز ومدينة الصف (تعيين جديد) رئيس مركز ومدينة العياط – الجيزة

- اشرف بكر عيد عبد الحميد رئيس مركز ومدينة المنزلة – الدقهلية رئيس حي شمال الجيزة

- خالد محمد المحمدى عبد الحليم رئيس حي السلام أول – القاهرة رئيس مركز ومدينة شبين القناطر- القليوبية

- نادر سعيد عبد العزيز حسين رئيس حي الدقي - الجيزة (سابقاً) رئيس مدينة الخصوص- القليوبية

- محمد سالم عبد الشافى سالم رئيس حي حدائق القبة – القاهرة رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية- القليوبية

- عثمان السيد حسن شعلان رئيس مركز ومدينة كفر الزيات – الغربية رئيس حي غرب شبرا الخيمة- القليوبية

- هشام رفعت محمد ابو عتمان رئيس مركز ومدينة فارسكور – دمياط رئيس مركز ومدينة كفر شكر- القليوبية

- على عبد الستار سيد احمد مرسى رئيس مركز ومدينة دكرنس- الدقهلية رئيس مركز ومدينة بنها- القليوبية

- سحر شعبان حنفى محمود رئيس حى شرق الإسكندرية رئيس حي غرب الإسكندرية

- جيهان عبد الحميد محمد مسعود رئيس مركز ومدينة برج العرب – الإسكندرية رئيس حي المنتزه اول –الاسكندرية

- علاء محمد على يوسف سكرتير عام مساعد محافظة المنوفية رئيس حى وسط الاسكندرية

- حسن عبدالنبي عبد المنعم الجمال تعيين جديد رئيس مركز ومدينة برج العرب

- محارب موسى عبد الرحمن هيلع رئيس حى الجنوب – بورسعيد رئيس حى شرق الإسكندرية

- محمود شحاته محمود بريك رئيس مدينة ميت أبو غالب – دمياط رئيس حي الجمرك- الاسكندرية

- حسام عبد السلام محمد الشيخ تعيين جديد رئيس حي العامرية أول- الاسكندرية

- ضياء الدين عبد الحميد قطب رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية – القليوبية رئيس حى المنتزه ثان-الاسكندرية

- وحيد المأمون مصطفى الحضرى رئيس مركز ومدينة ادكو - البحيرة رئيس مركز ومدينة شبراخيت – البحيرة

- كامل علي حسن غطاس رئيس مركز ومدينة الدلنجات – البحيرة(تعيين جديد) رئيس مركز ومدينة وادي النطرون

- مدحت محمد محمد الزغد رئيس مركز ومدينة وادي النطرون – البحيرة رئيس مركز ومدينة الدلنجات- البحيرة

- وائل زغلول محمد سيد احمد تعيين جديد رئيس مركز ومدينة ابو المطامير- البحيرة

- سلوى زكى رجب على رئيس مركز ومدينة المحمودية – البحيرة رئيس مركز ومدينة رشيد- البحيرة

- عماد عبد المقصود محمد الدكرورى رئيس مركز ومدينة رشيد – البحيرة رئيس مركز ومدينة رشيد – البحيرة

- عادل عبد الكريم عبد العال عبد الرحمن رئيس مركز ومدينة إطسا – الفيوم رئيس مركز ومدينة المحمودية-البحيرة

- وجيه عبد الرازق عبد الغنى عمارة رئيس مركز ومدينة بني سويف رئيس مركز ومدينة مطروح- مطروح

- ياسر عبد المنعم ابو الفتوح الجندي رئيس حي المنتزه ثان – الاسكندرية رئيس مركز ومدينة اشمون- المنوفية

- راضي عمار احمد عمار رئيس مركز ومدينة ابو المطامير-البحيرة رئيس مركز ومدينة الباجور- المنوفية

- حاتم عباس مرسى ابراهيم السبع رئيس حي الخليفة – القاهرة رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى- الغربية

- محمد صلاح احمد فرحات رئيس مدينة الخصوص – القليوبية رئيس مركز ومدينة كفر الزيات- الغربية

- عادل عبد الحميد سالم سلامة رئيس حى غرب كفر الشيخ رئيس حي أول المحلة الكبرى – الغربية

- محمد محمد عبد الغنى عيد رئيس مركز ومدينة منية النصر – الدقهلية حي ثان المحلة الكبرى- الغربية

- حسام عبد اللطيف محمود السيد رئيس حى شرق المنصورة - الدقهلية (سابقاً) رئيس مركز ومدينة طنطا-الغربية

(تعيين جديد)

- عادل السيد احمد شرشر رئيس مركز ومدينة هيهيا – الشرقية رئيس مركز ومدينة سمنود- الغربية

- رجب عبد الرازق عبد العال النقيدى رئيس مركز ومدينة منوف – المنوفية رئيس مركز ومدينة قطور- الغربية

- اشرف مصطفى عوض باشا بدران تعيين جديد رئيس مركز ومدينة السنطة – الغربية

- مني ابراهيم صالح ابوورك تعيين جديد رئيس مركز ومدينة بسيون- الغربية

- هشام محمد أبو المكارم أحمد تعيين جديد رئيس مركز ومدينة زفتى- الغربية

- شعبان محمد مبروك عمر رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ (تعيين جديد) رئيس مركز ومدينة- كفر الشيخ

- نعمان على نعمان رئيس حى الشرق - بورسعيد رئيس مدينة سيدي غازي- كفر الشيخ

- محمد فوزي محمد حافظ قناوي تعيين جديد رئيس مدينة برج البرلس – كفر الشيخ

- وحيد ابراهيم المتولى رضوان رئيس حي شرق الاسكندرية (سابقاً) رئيس مركز ومدينة فارسكور- دمياط

- احمد محمد احمد سراج الدين تعيين جديد رئيس مدينة ميت أبو غالب- دمياط

- عصام عبد الغنى على غانم رئيس حي ثان المحلة الكبرى – الغربية رئيس مدينة عزبة البرج –دمياط

- امير محمد محمد الأمير أحمد رئيس مركز ومدينة الخانكة - القليوبية (سابقاً) رئيس مدينة الروضة- دمياط

- غريب احمد على عارف رئيس مركز ومدينة شبين القناطر – القليوبية رئيس مركز ومدينة الزرقا-دمياط

- محمد احمد محمد هنداوى رئيس مركز ومدينة بركة السبع – المنوفية رئيس مدينة السرو- دمياط

- حازم محمد يوسف حواس رئيس مركز ومدينة دمياط( تعيين جديد) رئيس مركز ومدينة دمياط

- متولى حسن محمد حسنين رئيس مركز ومدينة فايد – الاسماعيلية رئيس مركز ومدينة كفر البطيخ-دمياط

- فادى وديع نقولا سمعان رئيس حى وسط الاسكندرية رئيس مدينة الكردى- الدقهلية

- امال وحيد عبد الحميد بركات رئيس مدينة الروضة – دمياط رئيس مركز ومدينة دكرنس- الدقهلية

- سعد خليل حسن بقري رئيس مركز ومدينة التل الكبير الاسماعيلية(تعيين جديد) رئيس حي غرب المنصورة –الدقهلية

- رضا على احمد قويطه رئيس مركز الواحات البحرية ومدينة الباويطى – الجيزة رئيس مركز ومدينة نبروه-الدقهلية

- سمير صدقى الامام لطفي رئيس حي العامرية أول – الاسكندرية رئيس مركز ومدينة المنزلة- الدقهلية

- سيد حسين حسن النخيلي رئيس مركز ومدينة أبو صوير المحطةالاسماعيلية رئيس مركز ومدينة منية النصرالدقهلية

- نجوى احمد امين عبد الجليل رئيس حي الجمرك – الإسكندرية رئيس مدينة محلة دمنة - الدقهلية

- احمد مصطفى محمود السايس تعيين جديد رئيس مركز ومدينة رفح – شمال سيناء

- طارق محمد عابد عابد تعيين جديد رئيس مركز ومدينة نخل- شمال سيناء

- اسامه احمد محمود عفش رئيس مركز ومدينة الحسنة (تعيين جديد) رئيس مركز ومدينة الحسنة-شمال سيناء

- محمد محمد بهجت رياض عبدالمطلب تعيين جديد رئيس مركز ومدينة بئر العبد –شمال سيناء

- وليد السيد احمد المعداوى مصطفى رئيس مركز ومدينة مطروح – مطروح رئيس مدينة دهب – جنوب سيناء

- محمد منصور محمود شعير تعيين جديد رئيس مدينة نويبع- جنوب سيناء

- احمد قاسم احمد قاسم رئيس حي الضواحي – بورسعيد(تعيين جديد) رئيس حي الضواحي- بورسعيد

- سليمان فرج محمد على عطيه تعيين جديد رئيس حى الجنوب – بورسعيد

- محمد محمد السيد عامر تعيين جديد رئيس مدينة بورفؤاد- بورسعيد

- حمدي عبدالعليم حسن رئيس حى المنتزة أول الأسكندرية تم تعيينه رئيس مركز ومدينة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية

- خالد إسماعيل عبدالفتاح على رئيس حي الأزبكية بالقاهرة تم تعيينه رئيس مركز ومدينة أبوصوير المحطة بالإسماعيلية

- عمر مصطفى على فهمى إدريس تم تعيينه رئيس مركز ومدينة القنطر شرق بالإٍسماعيلية

- وائل محمود محمد حمزة فهمى تم تعيينه رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية

- أحمد محمد عبده الإسكندرانى رئيس حي السويس تم تعيينه رئيس مركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية

- أشرف على بهجت رئيس حي الزيتون القاهرة سابقاً تم تعيينه رئيس مدينة القصاصين الجديدة بالإسماعيلية

- سحر السيد لطفى رئيس مدينة جمصة بالدقهلية تم تعيينها رئيس مركز ومدينة ههيا بمحافظة الشرقية

- محمود محمد المرسى رئيس مركز ومدينة الباجور بالمنوفية تم تعيينه رئيس مركز ومدينة مينا القمح بالشرقية

- محمود ضياء الدين عيسى رئيس حى البساتين بالقاهرة تم تعيينه رئيس مركز ومدينة بنى سويف

- محمود محمد سعد رئيس مركز ومدينة الشهداء بالمنوفية تم تعيينه رئيس مركز ومدينة الفشن ببني سويف

- محمد سيد على رئيس مركز ومدينة المنيا تم تعيينه رئيس مركز ومدينة سمالوط المنيا

- سعد محمد محمد البدرى رئيس مدينة القصير بالبحر الأحمر تم تعيينه رئيس مركز ومدينة ملوي بالمنيا

- محمد محمود عزت تم تعيينه رئيس مركز ومدينة مغاغة بالمنيا

- محمد حلمى محمد رئيس مركز ومدينة مطاي المنيا تم تعيينه رئيس مركز أبو قرقاص ومدينة الفكرية بالمنيا

- محمد صلاح الدين ناجى رئيس ومدينة أبوقرقاص والفكرية تم تعيينه رئيس مركز ومدينة المنيا

- نبيلة على محمود رئيس مركز ومدينة الفتح بأسيوط تم تعيينها رئيس مركز ومدينة ديرمواس بالمنيا

- فادى يوسف لوقا رئيس مركز ومدينة الزرقا بدمياط تم تعيينه رئيس مركز ومدينة سنورس بالفيوم

- مدحت محمد حسن رئيس مركز ومدينة منفلوط بأسيوط تم تعيينه رئيس مركز ومدينة ديروط بأسيوط

- مصطفى محمد عبدالرحيم رئيس مدينة حلايب بالبحر الأحمر تم تعيينه رئيس مركز ومدينة أسيوط

- حسام محمدين عمران رئيس مركز ومدينة ديروط بأسيوط تم تعيينه رئيس مركز ومدينة منفلوط بأسيوط

- على يوسف أحمد تم تعيينه رئيس مركز ومدينة جرجا بسوهاج

- محمد عبدالحميد السيد تم تعيينه رئيس مركز ومدينة سوهاج

- حازم احمد على تم تعيينه رئيس مركز ومدينة المراغة بسوهاج

- محمود ثابت احمد تم تعيينه رئيس مركز ومدينة الوقف بقنا

- وجدى محمد مسلم رئيس مركز ومدينة ملوي بالمنيا تم تعيينه رئيس مركز ومدينة كو أمبو

- طارق لطفى حسين أحمد رئيس مدينة البصيلية بحرى بأسوان تم تعيينه رئيس مركز ومدينة أسوان

- إبراهيم محمد سليمان تم تعيينه رئيس مركز ومدينة دراو بمحافظة أسوان

- صابر حسين محمد رئيس مدينة كلابشة تم تعيين رئيس مركز ومدينة نصر النوبة بأسوان

- عبدالرحمن محمد حسين رئيس مركز ومدينة إدفو بأسوان تم تعيينه رئيس مدينة كلابشة بأسوان

- محمد محمود سيد رئيس مركز ومدينة نصر النوبة بأسوان تم تعيينه رئيس مركز ومدينة إدفو

- إيهاب محمد رشاد رئيس حى بولاق الدكرور سابقاً بالجيزة تم تعيينه رئيس حى جنوب الغردقة بالبحر الأحمر

- أشرف محمد حسن رئيس مركز ومدينة قويسنا بالمنوفية تم تعيينه رئيس مدينة حلايب بالبحر الأحمر

- عادل سيد نصر تم تعيينه رئيس مدينة القصير بالبحر الأحمر

- واصف عدلى السيد تم تعيينه رئيس مدينة مرسى علم بالبحر الأحمر

- حامد أحمد حامد تم تعيينه رئيس حى شمال الغردقة بالبحر الأحمر

- أيمن محمد عبدالعال تم تعيينه رئيس مدينة الأقصر

- أحمد السنوسى عبدالله رئيس مدينة الكردى بالدقهلية تم تعيينه رئيس مركز ومدينة الطود بالاقصر .



