بالأرقام.. البطالة تهدد أوروبا.. 11.919 مليون عاطل فى منطقة اليورو بسبب كورونا

كتبت فاطمة شوقى

تعانى أوروبا من ارتفاع فى البطالة بشكل واضح فى ظل أزمة كورونا، حيث ارتفعت بنسبة 7.3% فى أبريل بعد 7.1% فى مارس، وفى الاتحاد الأوروبى بأكمله ارتفع إلى 6.6% بعد 6.4% ، حسبما قالت صحيفة "الكورييرى" الإيطالية.

وأشار المعهد الوطنى الإيطالى يوروستات، إلى أنه يوجد 11.919 مليون عاطل عن العمل فى منطقة اليورو ، حيث ازداد العاطلون عن العمل بمقدار 397 الف فى الاتحاد الاوروبى و211 الف فى منطقةاليورو.

وقال المعهد إن 274 ألف مواطن فقدوا وظائفهم فى شهر أبريل الماضى مقارنة بشهر مارس، ما يعادل انخفاضا فى العمالة بنسبة 1.2%، مشيرا إلى أن الانخفاض فى التوظيف شمل جميع الفئات العمرية، وطال 143 ألف من النساء و131 ألف من الرجال، من بينهم 131 ألف من أصحاب المهن المستقلة.

وقالت الصحيفة إن العديد من المسئولين الإيطالين توقعوا فقدان نصف مليون وظيفة فى البلاد خلال العام الحالى بسبب التداعيات الاقتصادية الناجمة عن أزمة فيروس كورونا.

وقال رئيس الوكالة الوطنية لسياسات العمل النشطة (ِANPAL) ، ميمو باريسي، خلال احاطة أمام لجنة العمل بمجلس الشيوخ نهاية الشهر الماضى "فى هذا العام، ستفقد ايطاليا نصف مليون وظيفة مع طوارئ كوفيد19، متوقعا استرداد حوالى "ربع مليون وظيفة" فى عام 2021، كما أنه توقع استعادة مستويات التوظيف قبل الوباء (23.4 مليون عامل) ستتحقق فى عام 2023.

وقال المكتب الاحصائى للاتحاد الاوروبى إن معدل البطالة فى اسبانيا يبلغ 14.8% أى أكثر من ضعف متوسط دول اليورو، مشيرا إلى أنه فى الواقع العاطلون الإسبان يعدون ما يقرب من ربع البطالة فى الاتحاد الاوروبى، حيث يصل عددهم3.4 مليون.

ويمثل المتعطلون فى فرنسا 18.50% من الاجمالى مع 2.6 مليون عاطل، وألمانيا 11.14 %، وأشارت الخبراء إلى أنه لابد من النظر إلى أن البيانات التى نشرها يوروستات لشهر مايو لوحظ انخفاض فى هذا الاتجاه ولذلك فهناك أمل بعد اعادة الحياة الطبيعية إلى بعض الدول الاوروبية.