وأضافت المصادر أن الحكومة اتخذت هذا القرار لأن القدرة الاستيعابية في مراكز الحجر الصحي تتضاءل بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وبحسب الإجراءات التشغيلية الجديدة، سيخضع كل المسافرين لفحص طبي شامل في المطارات، كما يقوم موظفون من المعهد الوطني للصحة بإجراء اختبار الكشف عن الإصابة بالفيروس للمسافرين في المطار، وبعدها يتوجه المسافرون لمنازلهم إن لم تظهر عليهم أي أعراض بالإصابة، بينما يترك القرار في الحالات المشتبه في إصابتها لتقدير الأطباء.