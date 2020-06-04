اليوم السابع
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باكستان تسجل 4688 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس، 04 يونيو 2020 09:59 ص
باكستان تسجل 4688 إصابة جديدة بفيروس كورونا كورونا
كتب أحمد عرفة

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أعلنت وزارة الصحة الباكستانية، تسجيل 4688 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لمصادر إعلامية.

 

وفى وقت سابق سجلت باكستان 4131 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ليتجاوز عدد الحالات عبر البلاد الـ80 ألفا، ويرتفع عددهم إلى 80 ألفا و463 حالة، وذكرت صحيفة (اكسبرس تريبيون) الباكستانية اليوم الأربعاء، أنه فى الساعات الأربع والعشرين الماضية، سجلت باكستان 67 وفاة، مما رفع عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 1688، وتعافى حتى الآن 28 ألفا و923 مريضا من الفيروس.

 

وكان رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان،أشار أن إلى الخسائر الاقتصادية لتبرير قرار الحكومة رفع تدابير العزل العام رغم ارتفاع عدد حالات الإصابة والوفيات جراء فيروس كورونا وحث الناس على "التعايش مع الفيروس".

 

وألغت باكستان كل تدابير العزل العام تقريبا وذلك بصفة أساسية لتفادى حدوث انهيار اقتصادى. وستفتح البلاد أمام حركة السياحة ولكن دور السينما والمسرح والمدارس ستظل مغلقة.

 

وقال خان إن خسائرها الاقتصادية تضمنت تراجعا فى الصادرات وهبوطا فى الإيرادات بنسبة 30 فى المئة ومن المتوقع تراجع التحويلات خلال الأشهر المقبلة. وفى الوقت الذى من المرجح أن يرتفع فيه العجز المالى إلى 9.4 فى المائة وتراجع الإيرادات تواجه باكستان أزمة فى ميزان المدفوعات. وقال خان فى كلمة تلفزيونية إن البلاد لا يمكنها تحمل الخسائر التى تكبدتها أثناء العزل كما فعلت دول أخرى كثيرة.

 

وأشار إلى 50 مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر و25 مليون عامل باليومية، وقال خان إن الحكومة وزعت معونات مالية على الفقراء وهو أمر لا يمكن استمراره بمثل هذا النطاق الواسع.

 

 

 

 

 


باكستان

كورونا

إصابات

ازمه كورونا

كوفيد 19

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