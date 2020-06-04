اليوم السابع
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الخميس، 04 يونيو 2020 09:34 م
خالد صلاح
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انفراجة في أزمة نقص "الزنك".. "إيفا فارما" تضخ كمية ضخمة من "كارنيفيتا فورت" بالصيدليات

الخميس، 04 يونيو 2020 09:18 م
انفراجة في أزمة نقص "الزنك".. "إيفا فارما" تضخ كمية ضخمة من "كارنيفيتا فورت" بالصيدليات كارنيفيتا فورت

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الدواء يعزز المناعة في مواجهة كورونا.. ويمنع تكاثر الفيروس داخل الجسم.. ويحمي من الموت المُبكر لخلايا المناعة
 

 

أعلنت "إيفا فارما"، إحدى الشركات الوطنية الرائدة بمجال صناعة الدواء، تعمل في أكثر من 40 دولة حول العالم، ضخ أكثر من 250 ألف عبوة دواء "كارنيفيتا فورت" بالصيدليات ، وهو أحد الأدوية الفعَّالة التي تحتوي على عنصر "الزنك"، والتي تُسهم في رفع كفاءة الجهاز المناعي، ومنع الموت المبكر لخلايا المناعة.

 

وتعتبر "إيفا فارما"، أول شركة أدوية وطنية مصرية تضخ كمية كبرى من أدوية تعزيز المناعة في الصيدليات لمجابهة النقص الكبير الموجود فيها حالياً.

 

وقال الدكتور إبرام وجيه، مدير تسويق بشركة "إيفا فارما"، إن الشركة تعمل على قدم وساق لتوفير أكبر كمية ممكنة في السوق المحلية من "كارنيفيتا فورت" في الفترة المقبلة، في إطار الفاعلية الكبيرة لـ"الزنك" في تعزيز المناعة، وتقليل الأعراض ومضاعفات فيروس كورونا المستجد حال الإصابة به، وهو ما ينبغي السعي لتحقيقه في الفترة المقبلة.

 

وأضاف "وجيه"، في تصريحات صحفية له اليوم، أن "كارنيفيتا فورت" له تأثير ملحوظ في منع تناسخ وتكاثر الفيروس داخل الجسم نظراً لاحتوائه على "الزنك"، فضلاً عن مادة "الكارنيتين"، تحمي الخلايا المناعية من "الموت المبكر"، وتعمل كمضاد أكسدة قوى ضد العوامل المؤكسدة الضارة الناتجة عن نشاط الفيروس بالجسم.

 

ويُستخدم "كارنيفيتا فورت"، في البروتوكول الذي أعدته اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة والسكان، في تقوية مناعة الأطقم الطبية بمستشفيات العزل من أطباء وتمريض وفنيين، بالإضافة لتقوية مناعة المرضى الذين يتم عزلهم منزلياً.

 

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