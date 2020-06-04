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اليوم.. تنظيم رحلتين لعودة 338 من المصريين العالقين بالسعودية والكويت

الخميس، 04 يونيو 2020 03:36 ص
اليوم.. تنظيم رحلتين لعودة 338 من المصريين العالقين بالسعودية والكويت
كتب محمود عبد الغنى

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تنظم شركة طيران "إير كايرو" التابعة لوزارة الطيران المدني، اليوم الخميس، رحلتين إلى كلا من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت لعودة المصريين العالقين نتيجة تعليق الرحلات الجوية بسبب فيروس كورونا المستجد.

 

ومن المقرر أن تسير الشركة رحلة الي مدينة جدة لنقل 175 راكبا، كما تسير الشركة رحلة اخري الي الكويت لنقل 163 راكبا من المصريين العالقين علي ان تعود الرحلات الي مطار مرسي علم الدولي، ويتم فحص جميع ركاب الرحلات من قبل الحجر الصحى فى المطار.

 

كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

 

جدير بالذكر أن مطار القاهرة قد بدء أمس الأربعاء، فى تنفيذ توصية اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" بإلغاء الحجر الصحي للمصريين العائدين من الخارج علي الرحالات الاستثنائية التي تنظمها وزارة الطيران المدني، واستبداله بالحجر المنزلي لغير المشتبه في اصابتهم بفيروس كورونا.

 

 


مطار القاهرة

اخبار المطار

مرسي علم

عودة العالقين المصريين

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