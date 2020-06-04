اليوم السابع
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"الهجان" يتفقد طريق شركات البترول بالخصوص وحي شرق شبرا بتكلفة 90 مليون جنيه

الخميس، 04 يونيو 2020 05:57 م
"الهجان" يتفقد طريق شركات البترول بالخصوص وحي شرق شبرا بتكلفة 90 مليون جنيه محافظ القليوبية خلال الجولة
القليوبية إبراهيم سالم

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تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، موقع طريق شركات البترول بمسطرد الجارى تطويره بداية من نزلة الطريق الدائرى بمدينة الخصوص مرورا بمنطقة مسطرد تمهيدا لافتتاح شركة القاهرة للتكرير بعد تطويرها.

وأكد المحافظ، أن قيمة تطوير المنطقة تبلغ 90 مليون جنيه، حيث يبدأ التطوير من كوبرى مسطرد حتى مدخل مدينة الخصوص إلى الطريق المار أمام شركات البترول، بالإضافة إلى استغلال بعض المساحات لإقامة كورنيش على ترعة الإسماعيلية بحى شرق شبرا الخيمة بشكل لائق، فضلا عن خلق طرق بديلة لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة، كما تتم إزالة العشوائيات التى توجد بها ما يوفر الأمن من خلال تواجد قوات من الشرطة وقد تعهدت شركات البترول بتولى هذا المشروع كاملا.

 كما سيتم إنشاء طريق بديل يتخلل شركات البترول وإنشاء حرم آمن حول المنطقة الجغرافية لمجمع الشركات بالإضافة إلى توسعة طريق شارع وكورنيش ترعة الإسماعلية من البر الشرقى ليصبح 3 حارات فى كل اتجاه بعرض 10 متر بطول 2 كم.

 ومن جانبه كلف المحافظ، المهندسين بالموقع بتكثيف الأعمال وزيادة عدد المعدات والعمل بنظام النوبتجيات حتى يتم الانتهاء من تطوير الطريق فى أقرب وقت وفى المواعيد المحددة.

 ومن جانبه وجه المحافظ، رؤساء حى شرق شبرا الخيمة ومدينة الخصوص بالمتابعة المستمرة وشن حملات لازالة أى إشغالات سواء اكشاك عشوائية للباعة الجائلين أو جراجات أو تشوينات مخالفة موجها بتشجير الطرق ومراجعة اعمال الإنارة وإزالة الأتربة على جانبى الطرق بشكل مستمر.

 

 

تطوير طيق شركات البترول

تطوير طيق شركات البترول

 

محافظ القليوبية خلال الجولة
محافظ القليوبية خلال الجولة

 

محافظ القليوبية يتابع جولته لطريق شركات البترول
محافظ القليوبية يتابع جولته لطريق شركات البترول

 


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