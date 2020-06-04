اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 يونيو 2020 05:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

النيابة تطلب التحريات حول انهيار شرفة عقار بالإسكندرية

الخميس، 04 يونيو 2020 04:34 م
النيابة تطلب التحريات حول انهيار شرفة عقار بالإسكندرية انهيار شرفة منزل - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمر المستشار حسنى محمود شرف رئيس نيابة المنتزة أول بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول انهيار شرفة عقار قديم مكون من أربعة طوابق، وتشكيل لجنة من الحي لمعاينة العقار، وسؤال شهود العيان عن الواقعة، وتلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، اخطار من مأمور قسم شرطة المنتزه أول، يفيد بورود بلاغ بسقوط أجزاء من شرفة الطابق الثالث علوي بعقار بشارع 556 متفرع من شارع ملك حفني بحري، دون حدوث إصابات أو خسائر بالعقارات المجاورة.

 
علي الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية ووحدة الإزالة والتدخل السريع إلى موقع البلاغ.
 
تم رفع أنقاض الشرفة من أسفل العقار، وتبين من المعاينة أن الحادث لم يسفر عن سقوط إصابات، ووضع حواجز خشبية حول العقار حفاظا على سلامة المارة والسيارات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

ووفقا  للإحصائية الاخيرة التى أجرتها محافظة الإسكندرية ، لبيان العقارات التى تمثل خطورة على أرواح السكان ، تبين أن حى وسط التابع له منطقة "كوم الدكة "يوجد به  916 عقارا آيلا للسقوط.

 

 
 
 
 

الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

انهيار شرفه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 4-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 4-6-2020

كورونا حول العالم.. الوفيات تتجاوز 388 ألف حالة وتسجيل أكثر من 6.5 مليون إصابة.. تسجيل 82 وفاة فى باكستان و169 بروسيا.. 1581 إصابة بالفيروس بقطر و659 فى الإمارات و562 بالكويت و778 بعمان و3 إصابات بغزة

كورونا حول العالم.. الوفيات تتجاوز 388 ألف حالة وتسجيل أكثر من 6.5 مليون إصابة.. تسجيل 82 وفاة فى باكستان و169 بروسيا.. 1581 إصابة بالفيروس بقطر و659 فى الإمارات و562 بالكويت و778 بعمان و3 إصابات بغزة

الصحة توجه المستشفيات بإجراء فحوصات كورونا للأجانب واللاجئين

الصحة توجه المستشفيات بإجراء فحوصات كورونا للأجانب واللاجئين

س و ج : كيف يرى الأهلى العروض الخارجية للتعاقد مع فايلر ؟

س و ج : كيف يرى الأهلى العروض الخارجية للتعاقد مع فايلر ؟

البنك الأهلى: تعميم نشر شرائح عازلة فى الفروع ضمن إجراءات الحماية من كورونا

البنك الأهلى: تعميم نشر شرائح عازلة فى الفروع ضمن إجراءات الحماية من كورونا

البنك المركزى ينفى إلغاء التعامل بالأوراق النقدية نهائياً بدءاً من يوليو القادم

البنك المركزى ينفى إلغاء التعامل بالأوراق النقدية نهائياً بدءاً من يوليو القادم

التعليم: امتحانات الثانوية العامة فى موعدها ولا صحة لاستبدالها باختبار قدرات

التعليم: امتحانات الثانوية العامة فى موعدها ولا صحة لاستبدالها باختبار قدرات

تعرف على حقيقة صرف أدوية البروتوكول العلاجى لفيروس كورونا بجميع الصيدليات

تعرف على حقيقة صرف أدوية البروتوكول العلاجى لفيروس كورونا بجميع الصيدليات

"الداخلية" : عقوبة عدم ارتداء الكمامة غير مطبقة على قائدى السيارات الخاصة

"الداخلية" : عقوبة عدم ارتداء الكمامة غير مطبقة على قائدى السيارات الخاصة

لماذا انخفضت إصابات ووفيات فيروس كورونا؟ انحسار مؤشر الوفيات لــ3.8 % والإصابات الجديدة لــ3.7 %.. و5 أسباب تقف وراء تراجع الإصابات.. والعلاج بالبلازما منقذ الحالات الحرجة من الوفاة

لماذا انخفضت إصابات ووفيات فيروس كورونا؟ انحسار مؤشر الوفيات لــ3.8 % والإصابات الجديدة لــ3.7 %.. و5 أسباب تقف وراء تراجع الإصابات.. والعلاج بالبلازما منقذ الحالات الحرجة من الوفاة

"الأزهر للفتوى" يحذر من تحديث لعبة "بابچى": يحتوى على ركوع اللاعب لصنم

"الأزهر للفتوى" يحذر من تحديث لعبة "بابچى": يحتوى على ركوع اللاعب لصنم

غدا شبورة وطقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 32 درجة

غدا شبورة وطقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 32 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة