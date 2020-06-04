النيابة تطلب التحريات حول انهيار شرفة عقار بالإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

أمر المستشار حسنى محمود شرف رئيس نيابة المنتزة أول بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول انهيار شرفة عقار قديم مكون من أربعة طوابق، وتشكيل لجنة من الحي لمعاينة العقار، وسؤال شهود العيان عن الواقعة، وتلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، اخطار من مأمور قسم شرطة المنتزه أول، يفيد بورود بلاغ بسقوط أجزاء من شرفة الطابق الثالث علوي بعقار بشارع 556 متفرع من شارع ملك حفني بحري، دون حدوث إصابات أو خسائر بالعقارات المجاورة.

علي الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية ووحدة الإزالة والتدخل السريع إلى موقع البلاغ.

تم رفع أنقاض الشرفة من أسفل العقار، وتبين من المعاينة أن الحادث لم يسفر عن سقوط إصابات، ووضع حواجز خشبية حول العقار حفاظا على سلامة المارة والسيارات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.