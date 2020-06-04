المنشآت الفندقية: نسب الإشغال بالفنادق وصلت معدلات جيدة والغردقة بالمقدمة

كتب أحمد عرفة

أكد هشام الشاعر عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، أن نسبة الإشغال في الفنادق خلال الفترة الماضية كانت جيدة للغاية، حيث تتراوح ما بين 75% إلى 100 % من نسبة الإشغال المقررة التي تم تحديد نسبتها بـ 25% من قبل وزارة السياحة والآثار.

وأضاف عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، في تصريحات لبرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على قناة الأولى، أن نسبة الإشغال في الفنادق كانت مشجعة وبدون أي مشكلات، وكان مصرح النزول للشواطئ خاصة النزول للبحر بشروط معينة على رأسها الاهتمام بالتباعد الاجتماعى وترك مسافات بين الأفراد بجانب أن الفندق يسلم الملاس الخاصة بنزول البحر للشخص خلال تواجده بغرفته وليس أمام الشواطئ.

وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، أن الغردقة كانت أكثر إقبالا من شرم الشيخ من حيث الإشغالات في الفنادق حيث يتواجد 40 فندقا في الغردقة حصولا على شهادة السلامة الصحية، بينما يتواجد 15 فندقا في شرم الشيخ.

وفى وقت سابق قالت منال صالح، مدير مكتب وزارة السياحة والآثار بالبحر الأحمر، أن لجان التفتيش المكونة من وزارة السياحة والصحة وعضو من غرفة المنشات الفندقية قامت بالتفتيش علي 5 فنادق ضمن 50 فندقا تقدموا بطلبات جديدة لاستقبال سياحة داخلية، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار.

وأضافت مدير مكتب وزارة السياحة والآثار بالبحر الأحمر أن هناك 50 فندقا تقدموا بطلبات لاستقبال سياحة داخلية، وسيتم منحهم شهادة للعمل بذلك بعد التاكد من تطبيق الاجراءات والاشتراطات المتبعة والتي اقرها مجلس الوزراء، مضيفة على أنه جارى استمرار أعمال اللجان خلال الأيام المقبلة لفحص والتأكد من تطبيق الاشتراطات والضوابط لاستقبال سياحة داخلية بجميع الفنادق التى تقدمت بطلبات جديدة للحصول علي شهادة التشغيل .

وأوضحت مديرة مكتب وزارة السياحة، أن الفنادق التي تقدمت بطلبات ستسلم شهادة بعد التاكد من الضوابط تسمح لهم لاستقبال سياح بنسبة 50٪؜، مؤكدا أن الفنادق التي حصلت علي شهادة ال 25٪؜ ستعمل بها واستقبال 50% من السياحة الداخلية .

وذكرت صالح أن من الاشتراطات والضوابط التى يتم فحصها والتأكد منها عدم تسكين أكثر من 3 أشخاص بالغرفة الواحدة إلغاء نظام الأوبن بوفيه، كذلك الحفاظ على المسافات بين طاولات الطعام، التاكد من التعقيم الدائم والمستمر وكذلك ارتداء الكمامات والقفازات للعاملين داخل الفنادق.

كما سيتم التفتيش على الأماكن التى تم تخصيصها للعزل فى حالة وجود إصابات، كذلك وجود طبيب وعيادة داخل كل فندق مؤكدا أن تم من قبل تسليم 41 فندقا سياحيا بداية استقبال السياحة الداخلية لشهادات الصحة والسلامة، وتمت إيفاد لجان للتفتيش على تطبيق الاشتراطات بعد التشغيل وأثناء وجود النزلاء.