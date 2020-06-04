اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 يونيو 2020 03:06 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

المنشآت الفندقية: نسب الإشغال بالفنادق وصلت معدلات جيدة والغردقة بالمقدمة

الخميس، 04 يونيو 2020 02:03 م
المنشآت الفندقية: نسب الإشغال بالفنادق وصلت معدلات جيدة والغردقة بالمقدمة الفنادق
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد هشام الشاعر عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، أن نسبة الإشغال في الفنادق خلال الفترة الماضية كانت جيدة للغاية، حيث تتراوح ما بين 75% إلى 100 % من نسبة الإشغال المقررة التي تم تحديد نسبتها بـ 25% من قبل وزارة السياحة والآثار.

 

وأضاف عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، في تصريحات لبرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على قناة الأولى، أن نسبة الإشغال في الفنادق كانت مشجعة وبدون أي مشكلات، وكان مصرح النزول للشواطئ خاصة النزول للبحر بشروط معينة على رأسها الاهتمام بالتباعد الاجتماعى وترك مسافات بين الأفراد بجانب أن الفندق يسلم الملاس الخاصة بنزول البحر للشخص خلال تواجده بغرفته وليس أمام الشواطئ.

 

وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، أن الغردقة كانت أكثر إقبالا من شرم الشيخ من حيث الإشغالات في الفنادق حيث يتواجد 40 فندقا في الغردقة حصولا على شهادة السلامة الصحية، بينما يتواجد 15 فندقا في شرم الشيخ.

وفى وقت سابق قالت منال صالح، مدير مكتب وزارة السياحة والآثار بالبحر الأحمر، أن لجان التفتيش المكونة من وزارة السياحة والصحة وعضو من غرفة المنشات الفندقية قامت بالتفتيش علي 5 فنادق ضمن 50 فندقا تقدموا بطلبات جديدة لاستقبال سياحة داخلية، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار.

 

وأضافت مدير مكتب وزارة السياحة والآثار بالبحر الأحمر أن هناك 50 فندقا تقدموا بطلبات لاستقبال سياحة داخلية، وسيتم منحهم شهادة للعمل بذلك بعد التاكد من تطبيق الاجراءات والاشتراطات المتبعة والتي اقرها مجلس الوزراء، مضيفة على أنه جارى استمرار أعمال اللجان خلال الأيام المقبلة لفحص والتأكد من تطبيق الاشتراطات والضوابط لاستقبال سياحة داخلية بجميع الفنادق التى تقدمت بطلبات جديدة للحصول علي شهادة التشغيل .

 

وأوضحت مديرة مكتب وزارة السياحة، أن الفنادق التي تقدمت بطلبات ستسلم شهادة بعد التاكد من الضوابط تسمح لهم لاستقبال سياح بنسبة 50٪؜، مؤكدا أن الفنادق التي حصلت علي شهادة ال 25٪؜ ستعمل بها واستقبال 50% من السياحة الداخلية .

 

وذكرت صالح أن من الاشتراطات والضوابط التى يتم فحصها والتأكد منها عدم تسكين أكثر من 3 أشخاص بالغرفة الواحدة إلغاء نظام الأوبن بوفيه، كذلك الحفاظ على المسافات بين طاولات الطعام، التاكد من التعقيم الدائم والمستمر وكذلك ارتداء الكمامات والقفازات للعاملين داخل الفنادق.

 

كما سيتم التفتيش على الأماكن التى تم تخصيصها للعزل فى حالة وجود إصابات، كذلك وجود طبيب وعيادة داخل كل فندق مؤكدا أن تم من قبل تسليم 41 فندقا سياحيا بداية استقبال السياحة الداخلية لشهادات الصحة والسلامة، وتمت إيفاد لجان للتفتيش على تطبيق الاشتراطات بعد التشغيل وأثناء وجود النزلاء.


السياحه

الفنادق

الاشغالات

الغردقه

شرم الشيخ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

245 عائدا مصريا بالأمارات يغادرون اليوم الحجر الصحى بأحد فنادق مرسى علم

الخميس، 04 يونيو 2020 11:33 ص

السياحة بالبحر الأحمر: لجان تفتيش على 5 فنادق جديدة لاستقبال السياحة الداخلية

الخميس، 04 يونيو 2020 01:00 ص

"يا بشاير الخير"..دول تحتفل بتخفيف إجراءات كورونا..عشاق الموسيقى في سريلانكا يحتفلون بالسيارات..فرق أوبرالية تعزف فى شوارع ليتوانيا لرفع معنويات السكان.. وفندق فى فيينا يتحول لمسرح أوبرا استعدادًا لعودة السياحة

الأربعاء، 03 يونيو 2020 06:30 م

اعتماد 14 فندقا بخمس محافظات لاستضافة النزلاء.. والقائمة ترتفع ل99

الأربعاء، 03 يونيو 2020 01:48 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج : كيف يرى الأهلى العروض الخارجية للتعاقد مع فايلر ؟

س و ج : كيف يرى الأهلى العروض الخارجية للتعاقد مع فايلر ؟

البنك الأهلى: تعميم نشر شرائح عازلة فى الفروع ضمن إجراءات الحماية من كورونا

البنك الأهلى: تعميم نشر شرائح عازلة فى الفروع ضمن إجراءات الحماية من كورونا

البنك المركزى ينفى إلغاء التعامل بالأوراق النقدية نهائياً بدءاً من يوليو القادم

البنك المركزى ينفى إلغاء التعامل بالأوراق النقدية نهائياً بدءاً من يوليو القادم

التعليم: امتحانات الثانوية العامة فى موعدها ولا صحة لاستبدالها باختبار قدرات

التعليم: امتحانات الثانوية العامة فى موعدها ولا صحة لاستبدالها باختبار قدرات

تعرف على حقيقة صرف أدوية البروتوكول العلاجى لفيروس كورونا بجميع الصيدليات

تعرف على حقيقة صرف أدوية البروتوكول العلاجى لفيروس كورونا بجميع الصيدليات

"الداخلية" : عقوبة عدم ارتداء الكمامة غير مطبقة على قائدى السيارات الخاصة

"الداخلية" : عقوبة عدم ارتداء الكمامة غير مطبقة على قائدى السيارات الخاصة

لماذا انخفضت إصابات ووفيات فيروس كورونا؟ انحسار مؤشر الوفيات لــ3.8 % والإصابات الجديدة لــ3.7 %.. و5 أسباب تقف وراء تراجع الإصابات.. والعلاج بالبلازما منقذ الحالات الحرجة من الوفاة

لماذا انخفضت إصابات ووفيات فيروس كورونا؟ انحسار مؤشر الوفيات لــ3.8 % والإصابات الجديدة لــ3.7 %.. و5 أسباب تقف وراء تراجع الإصابات.. والعلاج بالبلازما منقذ الحالات الحرجة من الوفاة

"الأزهر للفتوى" يحذر من تحديث لعبة "بابچى": يحتوى على ركوع اللاعب لصنم

"الأزهر للفتوى" يحذر من تحديث لعبة "بابچى": يحتوى على ركوع اللاعب لصنم

غدا شبورة وطقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 32 درجة

غدا شبورة وطقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الحجر الصحى بالمطار: الكشف على الرحلة يستغرق 45 دقيقة بعد تطبيق العزل المنزلى

الحجر الصحى بالمطار: الكشف على الرحلة يستغرق 45 دقيقة بعد تطبيق العزل المنزلى

السجون تفرج عن 399 سجين بعفو رئاسي وشرطي

السجون تفرج عن 399 سجين بعفو رئاسي وشرطي

إقامة صلاة الجمعة فى الجامع الأزهر بالأئمة فقط ونقلها عبر التلفزيون

إقامة صلاة الجمعة فى الجامع الأزهر بالأئمة فقط ونقلها عبر التلفزيون

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة