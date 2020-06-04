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المسمارى: المعركة مع تركيا لن تكون فى طرابلس فقط

الخميس، 04 يونيو 2020 11:12 م
المسمارى: المعركة مع تركيا لن تكون فى طرابلس فقط المتحدث باسم الجيش الوطني الليبى، اللواء احمد المسمارى
أ ش أ

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أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبى، اللواء احمد المسمارى، أن قائد الجيش الليبى خليفة حفتر "يعلم تماما" نوايا الرئيس التركى رجب طيب أردوغان وميليشيات حكومة الوفاق فى طرابلس.
وقال المسماري في تصريحات خاصة لقناة " العربية الإخبارية" اليوم / الخميس/ إن مطلب رفع حظر التسلح عن الجيش الليبي أصبح أكثر إلحاحا . 
وشدد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي على أن المعركة مع تركيا لن تكون في طرابلس فقط، مؤكدا أن الشعب الليبي سيخرج تركيا من البلاد. 
وتعهد المسماري أن "يعود الجيش الليبي إلى السلاح إذا لم يتم إخراج الأتراك، مشيرا إلى أن الجيش اعاد التمركز خارج طرابلس لإتاحة الفرصة أمام الحل السياسي. 


ليبيا

الجيش الوطنى الليبى

أحمد المسمارى

تركيا

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