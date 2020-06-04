المسمارى: المعركة مع تركيا لن تكون فى طرابلس فقط

أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبى، اللواء احمد المسمارى، أن قائد الجيش الليبى خليفة حفتر "يعلم تماما" نوايا الرئيس التركى رجب طيب أردوغان وميليشيات حكومة الوفاق فى طرابلس.
وقال المسماري في تصريحات خاصة لقناة " العربية الإخبارية" اليوم / الخميس/ إن مطلب رفع حظر التسلح عن الجيش الليبي أصبح أكثر إلحاحا .
وشدد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي على أن المعركة مع تركيا لن تكون في طرابلس فقط، مؤكدا أن الشعب الليبي سيخرج تركيا من البلاد.
وتعهد المسماري أن "يعود الجيش الليبي إلى السلاح إذا لم يتم إخراج الأتراك، مشيرا إلى أن الجيش اعاد التمركز خارج طرابلس لإتاحة الفرصة أمام الحل السياسي.
المسمارى: المعركة مع تركيا لن تكون فى طرابلس فقطالخميس، 04 يونيو 2020 11:12 م
المتحدث باسم الجيش الوطني الليبى، اللواء احمد المسمارى
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبى، اللواء احمد المسمارى، أن قائد الجيش الليبى خليفة حفتر "يعلم تماما" نوايا الرئيس التركى رجب طيب أردوغان وميليشيات حكومة الوفاق فى طرابلس.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
المسماري: السراج جعل الأزمة الليبية رهينة للصراعات الدوليةالخميس، 04 يونيو 2020 08:46 م
المسمارى يشيد بدور الرئيس السيسى فى كشف حقيقة ما يجرى بليبياالثلاثاء، 02 يونيو 2020 05:31 م
"المسمارى": اشتباكات عنيفة مع الميليشيات المسلحة فى عين زارة وخلة الفرجانالثلاثاء، 02 يونيو 2020 03:39 م
المسمارى: معركتنا ضد الإرهاب تخص الجيش والشعب وأهالى الأصابعة رحبوا بدخولناالإثنين، 01 يونيو 2020 09:41 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة