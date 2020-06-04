اليوم السابع
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المستشارة الألمانية تجرى مباحثات هاتفية مع الرئيس الصينى

الخميس، 04 يونيو 2020 12:54 م
المستشارة الألمانية تجرى مباحثات هاتفية مع الرئيس الصينى ميركل
برلين (أ ش أ)

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قال المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية في ألمانيا، شتيفن زايبرت، إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أجرت اتصالا هاتفيا بالرئيس الصينى شى جين بينج، وكذلك برئيس المجلس الأوروبى، تشارلز ميشيل، وأوضح زايبرت، أن المكالمتين ركزتا على التحضير للاجتماع الذي كان من المقرر سابقا عقده بين الاتحاد الأوروبي والصين في مدينه لايبزيج الألمانية في 14 سبتمبر المقبل.

وأشار إلى أن الأطراف الثلاثة أكدوا أهمية هذا المشروع، واتفقوا على أنه بالنظر إلى الوضع الوبائي العام ، لا يمكن عقد الاجتماع في الوقت المحدد، ولكن يجب تعويضه ومناقشة التفاصيل على الفور.

قال الرئيس الصينى شى جين بينج إن بلاده على استعداد للعمل مع ألمانيا والاتحاد الأوروبي، لتعزيز التعاون الاستراتيجي والتمسك بالتعددية ومواجهة التحديات العالمية والعمل بشكل مشترك على ضخ المزيد من اليقين في ظل الشكوك العالمية الحالية.

وأضاف بينج - في محادثة هاتفية مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الخميس - أن الجانب الصيني يثمن موقف الحكومة الألمانية الموضوعي والعقلاني، كما يثمن احترامها لأن يكون للعلم القول الفصل بشأن قضية فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مشيرا إلى أن الصين مستعدة للعمل مع ألمانيا لدعم عمل منظمة الصحة العالمية، وتعزيز التعاون الدولي من خلال أطر مثل الأمم المتحدة ومجموعة العشرين، ومساعدة الدول الأفريقية في مكافحة المرض، والمساهمة في حماية أمن الصحة العامة العالمي.

وشدد بينج على الحاجة إلى التنسيق بين السيطرة على المرض ومواصلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، موضحا أن الاتجاه العام للاقتصاد الصيني نحو نمو طويل الأجل بزخم قوي، لا يزال كما هو دون تغيير، وأن بلاده ستبقي على التزامها بتعزيز الانفتاح وتوسيع نطاق التعاون مع بقية دول العالم، ومواصلة خلق بيئة ملائمة للشركات الألمانية لزيادة استثماراتها في الصين.

ولفت بينج إلى أن نظام "المسار السريع" الصيني-الألماني الذي انطلق مؤخرا سيساعد الشركات في البلدين في تسريع وتيرة استئناف العمل التجاري، والحفاظ على استقرار السلاسل الصناعة وسلاسل الإمداد، معربا عن ثقته من أن التعاون الصيني - الألماني سيضطلع بدوره الواجب في انتشال العالم من الركود الاقتصادي قريبا.

 


الرئيس الصينى

ميركل

المانيا

الاتحاد الاوروبى

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