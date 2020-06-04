المستشارة الألمانية تجرى مباحثات هاتفية مع الرئيس الصينى

وأضاف بينج - في محادثة هاتفية مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الخميس - أن الجانب الصيني يثمن موقف الحكومة الألمانية الموضوعي والعقلاني، كما يثمن احترامها لأن يكون للعلم القول الفصل بشأن قضية فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مشيرا إلى أن الصين مستعدة للعمل مع ألمانيا لدعم عمل منظمة الصحة العالمية، وتعزيز التعاون الدولي من خلال أطر مثل الأمم المتحدة ومجموعة العشرين، ومساعدة الدول الأفريقية في مكافحة المرض، والمساهمة في حماية أمن الصحة العامة العالمي.

وشدد بينج على الحاجة إلى التنسيق بين السيطرة على المرض ومواصلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، موضحا أن الاتجاه العام للاقتصاد الصيني نحو نمو طويل الأجل بزخم قوي، لا يزال كما هو دون تغيير، وأن بلاده ستبقي على التزامها بتعزيز الانفتاح وتوسيع نطاق التعاون مع بقية دول العالم، ومواصلة خلق بيئة ملائمة للشركات الألمانية لزيادة استثماراتها في الصين.

ولفت بينج إلى أن نظام "المسار السريع" الصيني-الألماني الذي انطلق مؤخرا سيساعد الشركات في البلدين في تسريع وتيرة استئناف العمل التجاري، والحفاظ على استقرار السلاسل الصناعة وسلاسل الإمداد، معربا عن ثقته من أن التعاون الصيني - الألماني سيضطلع بدوره الواجب في انتشال العالم من الركود الاقتصادي قريبا.