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المجلس الأعلى للإعلام يعد نموذج إخطار لإصدار صحيفة عن الأشخاص

الخميس، 04 يونيو 2020 04:16 م
المجلس الأعلى للإعلام يعد نموذج إخطار لإصدار صحيفة عن الأشخاص الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد
كتب محمد السيد

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أعد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام نموذج إخطار لإصدار صحيفة عن الأشخاص الطبيعية، يتضمن اسم المالك واللقب والجنسية والقدارت المالية للمالك، ونسبة مساهمة كل الملاك والمحل القانونى لكل من الملاك، واسم المؤسسة الصحفية وعنوان مقر إدارتها واسم علامتها التجارية المسجلة، و اسم الصحيفة و نوع الصحيفة و دورية إصدار الصحيفة و لغة الإصدار.
 
كما يتضمن نموذج الإخطار أغراض الصحيفة، وطرق تمويلها ومصادر تمويلها والخطة التسويقية للصحيفة، وأسماء رئيس وأعضاء مجلس إدارة الصحيفة وألقابهم و جنسيتهم، واسم رئيس التحرير ولقبه وأسماء أعضاء مجلس تحرير الصحيفة و ألقابهم و صفتهم و الهيكل التحريرى و الهيكل الإدارى و سياستها التحريرية و سياستها الإعلامية و فئة الجمهور المستهدفة، واسم وعنوان مقر المطبعة التى تطبع بها و عنوان مزاولة نشاط الصحيفة و اسم المفوض للتعامل مع المجلس و تعريف بالصحيفة  و موقعها الالكترونى و نوع الخدمة و التقنية المستخدمة فى البث و رابط الموقع الالكترونى للصحيفة و لغة النشر فى الموقع و اسم مسئول البث بالموقع الالكترونى و لقبه و جنسيته و خطة تشغيل الموقع و مكان بث الموقع و عنوان حفظ نسخة الخوادم و خطة الحلول الفنية لمواجهة الطوارئ فى تقديم الخدمة .
 
يرفق مع نموذج الإخطار أثناء تقديمه للمجلس عدد من المستندات، من بينها صورة معتمدة من السجل التجارى للصحيفة و صورة البطاقة الشخصية للصحيفة و نسخة من عقد تأسيس الصحيفة و نظامها الأساسى و بيان بأسماء الملاك و نسبة مساهمة كل منهم و بيان معتمد بأسماء رئيس و اعضاء مجلس إدارة الصحيفة و شهادة تسجيل معتمدة بشأن ملكية العلامة التجارية للمؤسسة و بيان بالموازنة و بيان بالقوائم المالية المعتمدة و صورة من عقد ملكية او بايجار مقرات إدارة المؤسسة و الصحيفة و موقعها الالكترونى و تعهد بالا تقل نسبة المحررين بالصحيفة عن 70 % من الصحفيين المقيدين بجداول المشتغلين بنقابة الصحفيين .
 
كما يرفق مع نموذج الإخطار خطاب ضمان باسم المجلس الأعلى للإعلام لمدة عام بقيمة المبالغ الواردة بحسب دورية صدور الصحيفة بالمادة رقم 35 من القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة و الإعلام و خطاب ضمان باسم المجلس بقيمة المبلغ التأمينى المقرر على الصحيفة مع مراعاة أن يزداد هذا المبلغ بنسبة 10 % كل خمس سنوات .
 
 
 

المجلس الاعلى للاعلام

مكرم محمد أحمد

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