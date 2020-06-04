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المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية: تجاوزنا 90% من إنشاء الحى الحكومى

الخميس، 04 يونيو 2020 02:41 م
المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية: تجاوزنا 90% من إنشاء الحى الحكومى العميد خالد الحسينى
كتب أحمد عرفة

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أكد العميد خالد الحسينى المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن أحد أهم المشروعات فى مصر هو مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، موضحا أن متابعة الرئيس للإنجازات التى تتم فى العاصمة الإدارية الجديدة تعطى دفعة لإنجاز المهام التى تم التكليف بها فى التوقيت الذى تم تحديده.

 

وقال المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية الجديدة، فى تصريحات لبرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد على ضرورة استخدام نظم المدن الذكية فى العاصمة الإدارية الجديدة وأول مدينة ذكية فى جمهورية مصر العربية فى العاصمة الإدارية كما أن كافة معايير المدن الذكية مطبقة فى العاصمة الإدارية فى كافة مناحى الحياة الخاصة بالمواطنين الذين سيقطنون فى العاصمة الإدارية سواء فى المواصلات أو التعامل مع المرافق المختلفة وتبادل الفواتير.

 

وتابع المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية الجديدة، : اقتربنا من الانتهاء من الأعمال الإنشائية فى الحى الحكومى وتجاوزنا نسبة الـ 85% إلى 90 % من الحى وهو حى ضخم للغاية، وكافة النظام الحديثة ستكون موجودة فى الحى الحكومى .

 

وفى وقت سابق وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمواصلة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة وفق التخطيط الزمني والإنشائي الذي تم إقراره.

 

كما وجه بالالتزام التام بكافة التدابير الاحترازية للوقاية الصحية والحفاظ على سلامة العاملين بالمواقع، وبتنفيذ المشروعات القومية بأحدث المعايير العالمية لتجسد صورة الدولة المصرية الجديدة.

 

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع اللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من كبار مسئولي الهيئة".

 

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع  تناول استعراض الموقف الإنشائي لمركز مصر الثقافي الإسلامي، ومسجد مصر، والنصب التذكاري بالعاصمة الادارية الجديدة وكذا عدد من مشروعات تطوير محاور وطرق القاهرة.

 

 


العاصمه الاداريه

الحى الحكومى

العميد خالد الحسينى

الرئيس عبد الفتاح السيسى

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