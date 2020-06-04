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المتحدث باسم الزراعة: وفرنا مخزونا استراتيجيا يكفي 6 أشهر بكافة المنافذ

الخميس، 04 يونيو 2020 01:03 م
المتحدث باسم الزراعة: وفرنا مخزونا استراتيجيا يكفي 6 أشهر بكافة المنافذ محمد القرش
كتب أحمد عرفة

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قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن تكليفات وزير الزراعة السيد قصير دائما كانت فتح المنافذ التابعة لوزارة الزراعة بشكل مستمر، ويؤكد دائما أنه لابد من وجود مخزون من كل السلع الأساسية في كل منفذ، وأن يكون توافر تلك السلع في نطاق عمل المنفذ لمدة 6 شهور.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة، في تصريحات لبرنامج هذا الصباح، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أنه تم ضخ كميات إضافية من السلع والمنتجات والخدمات بشكل كبير بحيث تكون متوافرة لدى المستهلك في منافذ الوزارة.

ولفت المتحدث باسم وزارة الزراعة، إلى أن الوزارة حريصة على عمل تعاقدات مباشرة مع صغار الفلاحين من أجل تحسين دخول صغار الفلاحين بجانب خلق روابط وحلقات وصل بين المنتج والمستهلك المباشرة، حيث إن تلك الخطوة تعظم من أرباح المنتج وتقلل التكلفة على المستهلك، لذلك سنجد تخفيض من 30 إلى 40 % على معظم السلع والمنتجات التابعة لوزارة الزراعة وصغار المزارعين.

وفى وقت سابق قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة حريصة على اتخاذ الإجراءات الاحترازية لتوفير السلع للمواطنين، وجرى رفع درجات الاستعداد القصوى.

 

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز: "حاليا نحتاج إلى زيادة المعروض وزيادة المنافذ وهناك خطة لزيادة المنافذ نعمل عليها حاليا، وهناك ما سيتم خلال الفترة المقبلة وندفع بسيارات متنقلة للمناطق الأكثر احتياجا، ونعقد تعاقدات مباشرة مع كبار المزارعين.

 

وتابع: لدينا مشروع متخصص للتعاقد مع صغار المزارعين وتحسين قدرتهم التسويقية لتحقيق هامش ربح أعلى، ونقدم لهم دورات تدريبية ودورات خاصة لدورات ما بعد الزراعة وهناك نماذج طيبة جدا.

 

 

 

 

 

 


محمد القرش

منافذ

سلع

وزاره الزراعه

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