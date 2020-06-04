اليوم السابع
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الكويت: قدمنا 100 مليون دولار مساعدات إقليمية ودولية لمواجهة كورونا

الخميس، 04 يونيو 2020 08:00 م
الكويت: قدمنا 100 مليون دولار مساعدات إقليمية ودولية لمواجهة كورونا وزير الخارجية الكويتى الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح
أ ش أ

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كشف وزير الخارجية الكويتى الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، عن تقديم الكويت 100 مليون دولار، مساعدات إقليمية ودولية، لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19) والتقليل من آثاره.

جاء ذلك خلال كلمة وزير الخارجية الكويتي، أثناء مشاركته فى أعمال اجتماع المجموعة الوزارية المصغرة للتحالف الدولى ضد ما يسمى بتنظيم (داعش)، والذى عقد اليوم الخميس عبر تقنية الإتصال المرئي، بدعوة مشتركة من الولايات المتحدة وإيطاليا، والذى يهدف إلى استكمال الجهود الدولية المشتركة لمحاربة (داعش) ومنع تمدده، ودعم المساعى المتخذة نحو إعادة الأمن والاستقرار إلى المناطق المحررة من قبضة هذا التنظيم الإرهابى بشكل خاص، وفى منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، علاوة على مناقشة آخر التطورات والمتغيرات الدولية المتسارعة جراء تفشى جائحة "كورونا"، لاسيما فى مناطق النزاع.


وقال الشيخ الدكتور أحمد ناصر، إن هذا الاجتماع الهام، يأتى فى مرحلة حيوية على ضوء استمرار انتشار جائحة "كورونا"، والتى أثرت بشكل كبير على العالم، مشيرا إلى أن للكويت، دور نشط جدا فى دعم الجهود الدولية لمواجهة انتشار الفيروس؛ حيث قدمت المساعدة بشكل مستمر للشعوب المحتاجة، سواء على مستوى الإقليم أو على مستوى العالم.


وأوضح أن هذه الجهود تأتى ضمن إلتزام الكويت فى توفير الدعم للاجئين والأقل حظا فى العديد من الدول، مشيرا إلى أن الكويت تقدر بشكل عالى جهود أعضاء التحالف والمنظمات الدولية، فى التخفيف من معاناة المدنيين فى مناطق الصراع.


وأضاف وزير الخارجية الكويتى قائلا "نحن فخورون للغاية بإنجازاتنا المشتركة، وسوف نستمر للعمل سويا مع شركائنا الدوليين، من أجل تضافر الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب وتمويله.. حاليا نحن نواجه التحدى الصعب، وبالتحديد كيفية الحفاظ على زخم الجهود التى يبذلها التحالف الدولى لمواجهة (داعش)، فى ظل التطورات المتسارعة من حولنا، ولذلك فإنه من الضرورى أن نضمن ألا يستفيد الإرهابيون من هذه الفوضى القائمة بسبب الفيروس، لإعادة تشكيل تجمعهم وإعادة تنظيم صفوفهم، لذلك يجب أن نبقى متيقظين".


واستعرض الشيخ الدكتور أحمد ناصر، الجهود الكويتية الخالصة فى العمل مع المجتمع الدولى لمحاربة الإرهاب، لافتا إلى أن الكويت ساعدت مؤخرا فى إجلاء أكثر من 100 عنصر من أعضاء بعثة الناتو فى العراق من مختلف الجنسيات، فضلا عن تنسيقها المباشر مع الناتو، لتقديم أية مساعدة فى حال الحاجة.


وأعرب مجددا عن شكره لكافة أعضاء التحالف، على جهودهم المضنية لمواجهة آفة الإرهاب، وجائحة "كورونا"، مؤكدا التزام الكويت بالمساهمة فى أية جهود تهدف إلى تحقيق الأمن والسلم الدوليين.


كما رحب بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة بقيادة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، متمنيا للعراق المزيد من الاستقرار والازدهار، ومؤكدا استمرار دعم الكويت على مختلف الأصعدة.


الكويت

كورونا

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