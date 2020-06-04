اليوم السابع
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الكرملين: روسيا على اتصال مستمر مع أوبك+ دون تحديد موعد لاجتماع

الخميس، 04 يونيو 2020 11:41 ص
الكرملين: روسيا على اتصال مستمر مع أوبك+ دون تحديد موعد لاجتماع اوبك - صورة أرشيفية
رويترز

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قال الكرملين اليوم الخميس، إن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك على اتصال مستمر مع وزراء بقية دول أوبك+، لكنه لم يؤكد موعد اجتماع مرتقب لمناقشة تخفيضات إنتاج النفط.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن الرئيس فلاديمير بوتين لا يعتزم التحدث مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب أو رؤساء دول آخرين بشأن الأمر لكنه أشار إلى استقرار أسواق النفط في الأسابيع الأخيرة.

وقالت ثلاثة مصادر بأوبك+ لرويترز، إن منتجي النفط بالمجموعة قد يعقدون اجتماعا وزاريا افتراضيا هذا الأسبوع إذا وافق العراق وغيره من الأعضاء الذين لم يلتزموا بالكامل بخفض إمدادات الخام على تعزيز امتثالهم.

وما زالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، فيما يُعرف باسم مجموعة أوبك+، يبحثون موعد عقد اجتماعهم الوزاري الافتراضي لبحث تمديد محتمل لتخفيضات الإنتاج.

وعرقلت مناقشات بشأن مستوى الالتزام الضعيف لبعض الدول في مايو اقتراحا من الجزائر وهي الرئيس الحالي لأوبك بعقد اجتماع اليوم الخميس.

وقال مصدر "هناك مناقشات بين الوزراء بشان إمكانية تعويض الامتثال الضعيف في مايو ويونيو ويوليو ".

وأضافت المصادر أنه قد تتم الدعوة لعقد اجتماع وزاري مع مهلة قصيرة هذا الأسبوع إذا كان هناك اتفاق.


الكرملين

اوبك

النفط

اسعار النفط

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