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"الكاتب" و"الرسام الصغير" إصداران جديدان لثقافة جنوب سيناء.. صور

الخميس، 04 يونيو 2020 05:17 م
"الكاتب" و"الرسام الصغير" إصداران جديدان لثقافة جنوب سيناء.. صور جانب من الاصدارات الجديدة
جنوب سيناء - فايزة مرسال

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أصدر فرع ثقافة جنوب سيناء، كتابين جديدين بعنوان "الكاتب" و"الرسام الصغير" ، وهما نتاج لمسابقة مبدعي المستقبل لعام 2019 /2020 بالتعاون بين الإدارة العامة بهيئة قصور الثقافة والإدارة العامة للموهوبين والتعلم الذكي بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني .

 

وأوضحت رحاب أحمد إبراهيم، مدير إدارة الشؤون الثقافية بفرع ثقافة جنوب سيناء فى بيان أن الكتابين يضمان أعمال الطلاب الموهوبين من مختلف المراحل الدراسية الذين شاركوا في مسابقات مبدعي المستقبل لعام 2019 /2020 ، لافتة إلى أنه جرى تقسيم أعمال الطلاب في كتابين الأول يضم عشر رسومات وسبع قصائد شعرية، والثاني يضم عشر رسومات وسبع قصص قصيرة ، ودار موضوع المسابقة لهذا العام حول "رموز مضيئة".

 

وأضافت أنه جرى اليوم تسليم فريق إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، 100 نسخة من كل كتاب، في حضور أحمد إسماعيل فريج، مدير عام فرع ثقافة جنوب سيناء، وسيجرى إرسال نسخة إلى كل المدارس الفائزة في المسابقة بجانب نسخة لكل طالب أو طالبة فازت في المسابقة، ومشيرة إلى أنه جرى تصعيد الكتابين للتصفية على مستوى الجمهورية، موجهة كل الشكر والتحية لمديرية التربية والتعليم ولإدارة الموهوبين والتعلم الذكي بصفة خاصة لتعاونها المثمر والبناء مع فرع ثقافة جنوب سيناء.

 

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