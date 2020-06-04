القيادات الجديدة بمحافظة القليوبية: خدمة البلاد بأى موقع غايتنا

القليوبية إبراهيم سالم

قال اللواء هشام خشبة السكرتير العام المساعد الجديد للقليوبية، إنه تلقى خبر انتقاله من رئيس حي غرب القاهرة إلى منصب السكرتير العام المساعد لمحافظة القليوبية بكل ترحاب، مشيرا إلى أنه من المقرر أن ينهي أعمال التسليم والتسلم لمهام منصبة السابق خلال أيام بسبب الخطة الاستثمارية التي يتم العمل بها حاليا، موضحا أن قرار تكليفه سيعمل لأن يكون على قدره.



اللواء هشام خشبة السكرتير العام المساعد الجديد بالقليوبية

ببينما قال على عبد الستار رئيس مدينة بنها الجديد، في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن قرار تكليفه بأي عمل بأي محافظة هو تشريف، وأنه سيعمل لأن يكون على قدر المسؤولية، موضحا أن شعارة الوحيد هو العمل والتفاني به فهم جنود فى خدمة الوطن فى أى مكان أو محافظة وفق ما تقرره القيادة السياسية.



على عبد الستار رئيس مدينة بنها الجديد

فيما قال اللواء محمد سالم رئيس مدينة القناطر الخيرية بالقليوبية، أنه بعد تسلمه مدينة القناطر الخيرية سيقوم بإعداد خطة متكاملة للمدينة تتضمن احتياجات المدينة ومتطلبات المواطنين ويتم العمل على كافة خريطة المدينة، وخاصة أنها المدينة السياحية الأولى بالمحافظة وينبغى العمل على تحقيق أكبر استفاده ممكنة من مواردها.



اللواء محمد سالم رئيس مدينة القناطر الخيرية

فيما قال اللواء هشام رفعت، رئيس مدينة كفر شكر الجديد، أنه سيتلسم المدينة منتصف الأسبوع المقبل حيث أنه يعمل على إنهاء كافة إجراءات إخلاء الطرف من مدينة فارسكور بدمياط، حيث أنه من المقرر إنهاء الخطة الاستثمارية للمدينة الإثنين المقبل، موضحا أنه سعيد بتجربة الانتقال إلى محافظة القليوبية التى لم يزورها من قبل.