اليوم السابع
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الخميس، 04 يونيو 2020 01:27 م
خالد صلاح
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الفلبين تسجل 10 وفيات و634 إصابة جديدة بكورونا

الخميس، 04 يونيو 2020 12:26 م
الفلبين تسجل 10 وفيات و634 إصابة جديدة بكورونا كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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سجلت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الخميس، عشر وفيات جديدة بفيروس كورونا و634 إصابة أخرى. وقالت الوزارة في بيان إنه إجمالي الوفيات ارتفع بذلك إلى 984 بينما بلغت حالات الإصابة المؤكدة 20382، تعافى منها 4248 مصابا.

وكان قد أمهل الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي حكومته أسبوعا لحل مشكلة نحو 24 ألف عامل فلبيني أعيدوا من الخارج وعلقوا لأسابيع على متن سفن سياحية أو في الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا ويتوقون للعودة إلى منازلهم.

وهناك الآلاف على متن سفن سياحية قبالة خليج مانيلا أو داخل فنادق ومنشآت صحية مزدحمة بينهم من يشعر بالإحباط بعد أن جاءت نتيجة فحصهم سلبية أو أنهوا 14 يوما من الحجر الصحي الإجباري.

 
 

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