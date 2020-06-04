"العجمى التعليمية": لجان الثانوية العامة تبعد نصف كيلو منطقة حجر مرضى كروونا

الإسكندرية جاكلين منير

أكدت نادية فتحى، مدير منطقة العجمى التعليمية، غرب الإسكندرية، أنه لا يوجد خطورة للجان الثانوية العامة بالمنطقة التعليمية، حيث أن اللجان غير مجاورة لمستشفى العجمى للحجر الصحى وتبعد عنها مسافة تقدر بنحو نصف كيلو متر.

وأكد نادية فتحى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الإدارة التعليمية، قد قامت باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بتعقيم اللجان، حيث تم تطهير وتعقيم 19 لجنة بنطاق حى العجمى، مرتين، مرة قبل تسليم الأبحاث التعليمية ومرة عقب الانتهاء من تسليمها، وسيتم تعقيمها وتطهيرها قبل الامتحانات مباشرة حرصا على صحة الطلاب.

وأوضحت مدير إدارة العجمى التعليمية، أن منطقة الحجر الصحى لمستشفى العجمى منطقة أمنة، حيث يتم إحاطة المنطقة المحيطة بالمستشفى بكردون أمنى، وحول تلك المستشفى وعلى مسافة منها يوجد كتلة سكنية، يمارس السكان بها حياتهم اليومية بشكل طبيعى، بعيدا عن الكردون الأمنى لمنطقة الحجر الصحى، لافتة إلى أن المدارس التى تبعد نصف كيلو على المستشفى كانت تستقبل تقديم الأبحاث العلمية للطلاب خلال الفترة السابق دون أى شكوى من منطقة الحجر الصحى .

كان يوسف الديب وكيل الوزارة بالإسكندرية، قد شدد على الالتزام بتعليمات الوزارة أثناء تسليم البحث الورقى بالالتزام باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية التى من شأنها حماية المواطنين من التداعيات المحتملة لفيروس كورونا المستجد والحرص على سلامتهم بالمحافظة على المسافات البينية للتواصل وارتداء الكمامات واستخدام المطهرات ومناشدة أولياء الأمور الالتزام بالجدول المعلن بمواعيد تسليم الصفوف الدراسية المختلفة لمشروعاتهم البحثية الورقية من وزارة التربية والتعليم، كما شدد الديب على الالتزام بالتعليمات الخاصة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 بشأن تنظيم تواجد المعلمين بالتناوب وعدم المساس بحالات الإجازة الاستثنائية، وكذلك عدم ربط استلام المشروعات البحثية بأية مصروفات .