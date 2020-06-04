العثور على طفل حديث الولادة ملقى بجوار سور مركز شباب المطرية بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

عثر أهالى مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية على طفل حديث الولادة ملقى بجوار احد المناطق المجاورة لمركز شباب المدينة.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، اخطارا من العميد هشام الصراف مأمور مركز شرطة المطرية، والرائد احمد العزب رئيس مباحث المركز يفيد بعثور احد أهالى مدينة المطرية على طفل حديث الولادة، وذلك أثناء شراءه لبعض مستلزمات منزله، بجوار سور مركز شباب المطرية، سمع صوت صراخ طفل صغير يبكى.

فتوجه بناحية اتجاه الصوت الصادر، فوجد طفل رضيع لم يتجاوز عمره إسبوع، ولا يوجد معه شئ سوى ملابسه الملفوف فيها، والطفل لا يوجد به أى إصابات والحبل السرى مربوط بمشبك ابيض اللون، يشير إلى أن موود منذ فترة قريبة، وانه لاقى اهتمام وعناية قبل التخلى عنه وتم إيداع الطفل بحضانة مستشفى المطرية، بعد عرضه على طبيب الصحة وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إيداعه بدور الرعاية بمدينة المنزلة.

وتم عمل تقرير بوحدة حماية الطفل بمجلس مدينة المطرية، واخطار وحدة حماية الطفل بالمحافظة، بما تم بالمحضر وما تم التوصل إليه وقرار النيابة العامة نتيجة حالة الطفل تقرر نقل الطفل إلى حضانة مستشفى المطرية.

وقام محمد حمص رئيس مركز ومدينة المطرية، بتوجيه إيناس العريان رئيس وحدة حماية الطفل بمجلس المدينة بالتوجه الى مستشفى المطرية للاطمئنان على الحالة العامة للطفل.